Comisia Europeană examinează o iniţiativă civică de interzicere a terapiilor de conversie care vizează schimbarea, reprimarea sau suprimarea orientării sexuale
Comisia Europeană (CE) are prevăzut să examineze o iniţiativă cetăţenească europeană care a strâns peste 1,8 milioane de semnături în 11 state membre pentru a interzice în UE terapiile de conversie pentru membrii comunităţii LGBTQ+, a informat instituţia marţi, conform EFE.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Organizatorii iniţiativei îndeamnă Bruxelles-ul să propună o interdicţie legală obligatorie a acestor practici, pe care le definesc ca „intervenţii menite să schimbe, să reprime sau să suprime orientarea sexuală, identitatea de gen sau expresia de gen a persoanelor LGBTQ+”.
Executivul european are acum termen până pe 18 mai 2026 pentru a prezenta un răspuns oficial, explicând ce măsuri intenţionează să adopte sau, în cazul în care decide să nu dea curs cererii, justificarea motivului pentru care o respinge.
În săptămânile următoare, CE se va întâlni cu organizatorii pentru a analiza iniţiativa în detaliu, iar, ulterior, Parlamentul European va organiza o audiere publică.
Este vorba despre a 13-a iniţiativă valabilă pe care o va examina Comisia Europeană, a precizat instituţia într-un comunicat.
Când CE primeşte o iniţiativă validă, semnată de cel puţin un milion de declaraţii de sprijin certificate, este obligată să iniţieze un proces de examinare şi să emită un răspuns într-un termen de şase luni, conform regulamentului privind iniţiativa cetăţenească europeană.
Iniţiativa cetăţenească europeană a fost stabilită prin Tratatul de la Lisabona. Ea a fost concepută pentru a oferi cetăţenilor oportunitatea de a influenţa programele de lucru ale CE.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Comisia Europeană intenţionează să restricţioneze exporturile de deşeuri de aluminiu pentru a nu lăsa industria europeană fără resursele necesare pentru decarbonizare
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.