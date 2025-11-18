Comisia Europeană examinează o iniţiativă civică de interzicere a terapiilor de conversie care vizează schimbarea, reprimarea sau suprimarea orientării sexuale

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Comisia Europeană (CE) are prevăzut să examineze o iniţiativă cetăţenească europeană care a strâns peste 1,8 milioane de semnături în 11 state membre pentru a interzice în UE terapiile de conversie pentru membrii comunităţii LGBTQ+, a informat instituţia marţi, conform EFE.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Organizatorii iniţiativei îndeamnă Bruxelles-ul să propună o interdicţie legală obligatorie a acestor practici, pe care le definesc ca „intervenţii menite să schimbe, să reprime sau să suprime orientarea sexuală, identitatea de gen sau expresia de gen a persoanelor LGBTQ+”.

Executivul european are acum termen până pe 18 mai 2026 pentru a prezenta un răspuns oficial, explicând ce măsuri intenţionează să adopte sau, în cazul în care decide să nu dea curs cererii, justificarea motivului pentru care o respinge.

În săptămânile următoare, CE se va întâlni cu organizatorii pentru a analiza iniţiativa în detaliu, iar, ulterior, Parlamentul European va organiza o audiere publică.

Este vorba despre a 13-a iniţiativă valabilă pe care o va examina Comisia Europeană, a precizat instituţia într-un comunicat.

Când CE primeşte o iniţiativă validă, semnată de cel puţin un milion de declaraţii de sprijin certificate, este obligată să iniţieze un proces de examinare şi să emită un răspuns într-un termen de şase luni, conform regulamentului privind iniţiativa cetăţenească europeană.

Iniţiativa cetăţenească europeană a fost stabilită prin Tratatul de la Lisabona. Ea a fost concepută pentru a oferi cetăţenilor oportunitatea de a influenţa programele de lucru ale CE.