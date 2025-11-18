Comisia Europeană autorizează primul tratament pentru o boală pulmonară cronică gravă

Comisia a acordat marți, 18 noiembrie, autorizația de comercializare pentru „brensocatib”, o nouă substanță activă pentru tratamentul bolii pulmonare progresive cronice (bronșiectază non-fibroză chistică, NCFB) la pacienții cu vârsta de cel puțin 12 ani.

Numărul estimat de pacienți cu NCFB din UE variază între 400.000 și trei milioane. Această boală provoacă leziuni ale căilor respiratorii și disfuncții pulmonare severe, ducând deseori la tuse cronică și la blocarea fluxului de aer.

Ea este determinată de infecții și de inflamații repetate și se poate declanșa din mai multe cauze, cum ar fi infecții respiratorii, boli autoimune și tulburări de imunodeficiență.

Întrucât în prezent nu există tratamente aprobate care să abordeze în mod direct această boală, autorizația acordată astăzi răspunde unei importante necesități medicale nesatisfăcute.

Autorizația se bazează pe o evaluare științifică pozitivă din partea Agenției Europene pentru Medicamente (EMA). Brensocatibul se eliberează pe bază de prescripție medicală și poate cauza unele reacții adverse, care sunt enumerate în prospectul cu informații despre produs.

Medicamentul nu trebuie utilizat în timpul sarcinii. Decizia Comisiei va fi disponibilă în curând in Registrul medicamentelor din Uniune.