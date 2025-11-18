Nicuşor Dan, întâlnire cu preşedintele Agenţiei Internaţionale de Energie: Mi-a transmis formal că România este aşteptată să adere cât mai repede la această prestigioasă organizaţie în paralel cu aderarea la OCDE

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că preşedintele Agenţiei Internaţionale de Energie, Fatih Birol, i-a transmis „formal”, la întâlnirea pe care a avut-o marţi cu acesta, că România este aşteptată să adere „cât mai repede” la această „prestigioasă organizaţie” în paralel cu aderarea la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). „Îmi doresc ca, în cel mai scurt timp după aderarea la OCDE, România să stea şi la masa la care se discută politicile energetice europene şi globale. Doar aşa putem fi un lider în industria de energie în regiunea noastră”, mai spune Nicuşor Dan.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Am avut astăzi o discutie cu Fatih Birol, preşedintele Agenţiei Internaţionale de Energie, care mi-a transmis formal că România este aşteptată să adere cât mai repede la această prestigioasă organizaţie în paralel cu aderarea la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. Aderarea la OCDE este o condiţie pentru ca ţara noastră să facă parte şi din Agenţia Internaţională de Energie, întrucât doar membrii Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică pot face parte din IEA”, precizează Nicuşor Dan.

Şeful statului menţionează că organizaţia „aduce împreună” cei mai buni specialişti în energie din întreaga lume şi România „poate beneficia de expertiza lor”.

„Am discutat cu domnul Birol despre securitatea energetică într-o lume tot mai periculoasă şi despre competitivitatea economiei europene în contextul global şi investiţiile necesare pentru ca energia care ajunge la cetăţenii şi companiile noastre să fie cât de curând la preţuri mai mici decât cele de astăzi”, afirmă Nicuşor Dan.

În opinia preşedintelui, Europa şi România pot realiza aceste obiective pe termen mediu, dar pentru acest lucru sunt necesare „multe investiţii publice şi private, determinare politică şi coordonare europeană”.

„Îmi doresc ca, în cel mai scurt timp după aderarea la OCDE, România să stea şi la masa la care se discută politicile energetice europene şi globale. Doar aşa putem fi un lider în industria de energie în regiunea noastră”, încheie preşedintele Nicuşor Dan.