SURSE Ministerele, obligate să taie 10% din cheltuielile cu salariile în 2026. Dispar structuri birocratice, se desființează cabinetele subsecretarilor de stat, scade personalul demnitarilor – proiectul de reformă în administrație

Proiectul legii de reformă în administrația centrală, consultat de G4Media, prevede că ministerele trebuie să taie anul viitor 10% din cheltuielile cu salariile față de anul trecut. Proiectul, pe care guvernul Bolojan urmează să își asume răspunderea în Parlament, prevede desființarea funcției de inspector guvernamental, desființarea cabinetelor subsecretarilor de stat.

Proiectul mai prevede și dispariția unor structuri birocratice din ministere și agenții guvernamentale, prin creșterea numărului de posturi de execuție aferente acestor structuri (serviciu, direcție și direcție generală):

Se modifică structura organizatorică a autorităților și instituțiilor publice:

– serviciu – minimum 7 posturi de execuție;

– direcție – minimum 15 posturi de execuție;

– direcție generală – minimum 25 posturi de execuție.

Cheltuielile de personal din cadrul ministerelor se reduc cu 10%, față de cheltuielile de personal înregistrate în anul 2025. Ordonatorii principali de credite pot stabili procente mai mari sau mai mici de 10% pe fiecare ordonator de credite, însă reducerea cumulată în anul 2026 a cheltuielilor de personal trebuie să fie de 10%.

Se desființează funcția de inspector guvernamental.

Se modifică numărul maxim de posturi din cadrul cabinetelor demnitarilor (ministru – 3 posturi, secretar de stat – 1 post).

Se desființează cabinetele subsecretarilor de stat.

Ordonatorii principali de credite de la nivelul administrației publice centrale pot prelua integral sau parțial exercitarea atribuțiilor compartimentelor suport de la ordonatorii secundari și terțiari de credite, aflați în subordinea sau coordonarea acestora, începând cu data de 01.01.2026.

Compartimente suport:

– Financiar-contabilitate;

– Achiziții publice;

– Resurse umane;

– Juridic;

– Auditul public;

– Comunicare;

– Tehnologia informației;

– Suport logistic.