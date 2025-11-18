Comisia Europeană intenţionează să restricţioneze exporturile de deşeuri de aluminiu pentru a nu lăsa industria europeană fără resursele necesare pentru decarbonizare

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Comisia Europeană intenţionează să restricţioneze exporturile de deşeuri de aluminiu ale blocului comunitar, în ideea de a opri ieşirea metalelor din UE şi a lăsa industria europeană fără resursele necesare pentru decarbonizare, a declarat marţi comisarul UE pentru Comerţ, Maros Sefcovic, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Exporturile UE de deşeuri de aluminiu au atins un nivel record de 1,26 milioane de tone în 2024, conform organismului reprezentativ European Aluminium, în creştere cu aproximativ 50% faţă de situaţia din urmă cu cinci ani, majoritatea îndreptându-se către Asia.

Industria UE spune că situaţia s-a înrăutăţit de atunci, din cauza tarifelor de 50% impuse de preşedintele american Donald Trump la importurile de aluminiu, care coboară la 15% în cazul importurilor de deşeuri de aluminiu.

Taxele lui Trump au stimulat importurile de deşeuri în Statele Unite şi au redus exporturile, împingând cumpărătorii asiatici să se concentreze mai mult pe aprovizionarea cu UE.

Executivul UE a început monitorizarea exporturilor de deşeuri de aluminiu în iulie şi a declarat că va evalua dacă sunt necesare măsuri.

„Astăzi lansăm lucrările pregătitoare pentru o nouă măsură care să abordeze problema scurgerilor de deşeuri de aluminiu”, a declarat Sefcovic la o conferinţă organizată de European Aluminium la Bruxelles. Măsura, care urmează să fie adoptată în primăvara anului 2026, va fi „echilibrată”, a adăugat el, ţinând cont de interesele producătorilor, reciclatorilor şi sectoarelor din downstream.

Pe lângă faptul că sunt o resursă pentru producătorii interni, deşeurile de aluminiu au un rol vital în eforturile de decarbonizare ale sectorului, deoarece reciclarea aluminiului utilizează cu 95% mai puţină energie decât producerea de metal din minereu de bauxită.

Organismul reprezentativ al industriei de reciclare, EuRIC, care se opune restricţiilor, a declarat că exporturile de deşeuri sunt rezultatul unei cereri interne scăzute şi al unei capacităţi insuficiente a UE de a gestiona deşeuri mixte, cum ar fi cele provenite de la vehicule casate.