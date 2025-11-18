Ludovic Orban, după ce a plecat de la Cotroceni: Despărțirea vine din inițiativa președintelui, să nu încercăm să coafăm realitatea
Ludovic Orban a declarat marți seara, după ce a părăsit funcția de consilier prezidențial, că inițiativa i-a aparținut președintelui și că el a aflat “pe surse” despre faptul că va pleca de la Palatul Cotroceni, ceea ce i s-a părut “unfair”. Orban a afirmat că va continua să colaboreze cu șeful statului, față de care nu consideră că are o datorie. Mai degrabă președintele ar fi avut o datorie față de mine, a comentat el, într-o conferință de presă organizată la sediul partidului pe care îl conduce, Forța Dreptei.
Întrebări din partea presei:
Q: E posibil să fie legat de dosarul Micula?
A: Care dosar? Nu am nicio calitate. Acolo e un dosar cu privire la faptul că cei care conduc firmele respective, fiind sub sechestru dispus de instanță, încearcă să scoată active. Dacă se va ajunge la o decizie favorabilă salut decizia, statul trebuie să-și recupereze banii. Poziția mea publică a fost de nonimplicare în campania electorală, poziție pe care și președintele, în afară de participarea la lansarea unui candidaturi, a zvut-o la fel
Q: A fost de comun acord plecarea?
A: Eu am spus la inițiativa președintelui, discuția a fost ieri. Am aflat pe surse, discuția nu mi s-a părut decisivă. Nu (au fost tensiuni). Realitatea a fost cum o spun eu. Înainte de a veni anunțul a fost împrăștiată pe surse informația că eu voi fi demis, complet unfair față de mine. Azi nu am vorbit. Când am acceptat să intru în echipa președintelui am stabilit coordonatele colaborării. Eu le-am respectat, eu am apărat instituția prezidențială, pe președinte. Formularea folosită a fost cred că nu putem continua această colaborare. Am încheiat discuția spunând că dacă aceasta e decizia, e dreptul lui, el își formează echipa.
Nu am niciun lucru să-mi reproșez în relația cu președintele. În transmiterea informației pe surse a fost menționată declarația mea, legată de folosirea abuzivă a numelui președintelui
Q: Au fost semnale de la PSD sau USR că sunt nemulțumiți de declarațiile dvs?
A: Cred că negocierile din coaliție nu au fost afectate, am avut și eu o influență în această mediere. Eu am fost întotdeauna corect în alianța cu USR. M-am retras în favoarea Elenei Lasconi, am avut o relație cât se poate de corectă și normală cu liderii USR
——-
Declarațiile lui Ludovic Orban:
- Nu mi-am dorit să fac această conferință dar am simțit nevoia să comunic public
- Nu eu am cerut să intru în echipa președintelui, a fost invitația sa
- Nu am decis ușor, am cumpănit, și până la urmă am acceptat în speranța că o să pot să fiu util
- Am acceptat și pentru că m-am simțit obligat să fac asta, ca urmare a susținerii pe care i-am acordat-o
- Mi-am desfășurat activitatea timp de o lună și jumătate
-
Am dat dovadă de loialitate, corectitudine, implicare activă
-
Timp de o lună jumate, nu am avut nicio discuție contradictorie cu președintele
-
Nu mi-a adresat nicio critică nu mi-a adresat niciun reproș
-
Astăzi am aflat că nu mai sunt în echipa dl președinte
-
Într-un fel această decizie a președintelui – despărțirea vine din inițiativa președintelui, să nu încercăm să coafăm o realitate – într-o singură discuție cu oarecare nivel de contradicție, cu privire la folosirea imaginii președintelui într-o campanie electorală
-
Nu regret această declarație
-
În relația dintre mine și președinte eu nu am nicio datorie, cred că mai degrabă președintele ar fi avut o datorie față de mine
-
Cel care conduce administrația prezidențială e președintele și are dreptul să-și aleagă echipa și are dreptul să elibereze din funcție consilieri cu care consideră cu nu poate colabora
-
Personal înțeleg decizia președintelui, m-ar fi bucurat să înțeleg alte motive care au stat la baza deciziei, pentru că mi se pare un fleac această declarație, în apărarea președintelui
-
Nu am manifestat public nicio preferință la Primărie
-
Nu aveam cum să nu critic decizia celor patru judecători PSD de la CCR
-
Voi continua colaborarea cu Nicușor Dan, mă simt obligat în fața românilor pe care i-am îndemnat să-l voteze ca mandatul să răspundă așteptărilor celor care i-au acordat votul
-
Voi continua să-l consiliez, să-i dau sfaturi, așa cum va dori domnia sa, daca nu în discuții tête-à-tête, o voi face public
-
Multă lume m-ar putea suspecta că o să-i port pică președintelui. Nu-i pot pică, într-un fel trebuie să recunosc că mă simt eliberat
-
Am spus întotdeauna ce gândesc, asumându-mi riscuri personale
Ludovic Orban a stat la Cotroceni doar o lună și o săptămână. El fusese numit în funcție pe 6 octombrie.
Orban a fost esențial în succesul politic al lui Nicușor Dan în 2020, când, în calitate de președinte al PNL, a decis ca împreună cu USR să îl susțină pe Nicușor Dan, ca independent, la Primăria București.
Anunțul oficial:
Președintele României, Nicușor Dan, și consilierul prezidențial, Ludovic Orban, au decis de comun acord încheierea colaborării. Decizia a fost luată în termeni amiabili. Președintele își exprimă aprecierea pentru activitatea domnului Orban și îi urează success în proiectele viitoare.
Context
Președintele Nicușor Dan a fost iritat de declarația de luni a consilierului Ludovic Orban, care criticase USR pentru că folosește imaginea președintelui în campanie, au declarat pentru G4Media surse politice. Nu e clar dacă Orban, care a fost numit consilier prezidențial în 6 octombrie, va mai continua în Administrația Prezidențială.
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban declarase vineri că cei de la USR folosesc imaginea lui Nicuşor Dan în campania electorală pentru Primăria Capitalei şi a adăugat că acest lucru va ajunge să îi enerveze pe simpatizanţii preşedintelui prin faptul că abuzează de imaginea lui.
Ludovic Orban a declarat, sâmbătă, la Antena 3 CNN, că Nicuşor Dan nu este implicat în campania pentru Primăria Capitalei.
”A fost întrebat la conferinţa de presă din această săptămână şi a explicat punctul de vedere. A fost prezent la evenimentul de lansare. Asta nu înseamnă că e implicat în campanie. Sigur că cei de la USR îi folosesc imaginea preşedintelui, până la urmă o să ajungă să-i enerveze pe simpatizanţii lui Nicuşor Dan prin faptul că abuzează efectiv de imaginea lui Nicuşor Dan”, a afirmat Ludovic Orban.
El a fost întrebat dacă Nicuşor Dan este deranjat de faptul că USR îi folosește imaginea în campanie.
”Vă mărturisesc că n-am discutat acest subiect. Până la urmă, decizia este a bucureştenilor şi urmează să hotărască. Dacă nu s-a ajuns la o decizie de a fi un candidat comun din partea formaţiunilor politice afine din bazinul de centru-dreapta, practic e răspunderea fiecăruia dintre cele două partide, în cazul în care Primăria va fi câştigată de un alt candidat”, a explicat consilierul prezidenţial.
