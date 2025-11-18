Ludovic Orban, după ce a plecat de la Cotroceni: Despărțirea vine din inițiativa președintelui, să nu încercăm să coafăm realitatea

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ludovic Orban a declarat marți seara, după ce a părăsit funcția de consilier prezidențial, că inițiativa i-a aparținut președintelui și că el a aflat “pe surse” despre faptul că va pleca de la Palatul Cotroceni, ceea ce i s-a părut “unfair”. Orban a afirmat că va continua să colaboreze cu șeful statului, față de care nu consideră că are o datorie. Mai degrabă președintele ar fi avut o datorie față de mine, a comentat el, într-o conferință de presă organizată la sediul partidului pe care îl conduce, Forța Dreptei.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Întrebări din partea presei:

Q: E posibil să fie legat de dosarul Micula?

A: Care dosar? Nu am nicio calitate. Acolo e un dosar cu privire la faptul că cei care conduc firmele respective, fiind sub sechestru dispus de instanță, încearcă să scoată active. Dacă se va ajunge la o decizie favorabilă salut decizia, statul trebuie să-și recupereze banii. Poziția mea publică a fost de nonimplicare în campania electorală, poziție pe care și președintele, în afară de participarea la lansarea unui candidaturi, a zvut-o la fel

Q: A fost de comun acord plecarea?

A: Eu am spus la inițiativa președintelui, discuția a fost ieri. Am aflat pe surse, discuția nu mi s-a părut decisivă. Nu (au fost tensiuni). Realitatea a fost cum o spun eu. Înainte de a veni anunțul a fost împrăștiată pe surse informația că eu voi fi demis, complet unfair față de mine. Azi nu am vorbit. Când am acceptat să intru în echipa președintelui am stabilit coordonatele colaborării. Eu le-am respectat, eu am apărat instituția prezidențială, pe președinte. Formularea folosită a fost cred că nu putem continua această colaborare. Am încheiat discuția spunând că dacă aceasta e decizia, e dreptul lui, el își formează echipa.

Nu am niciun lucru să-mi reproșez în relația cu președintele. În transmiterea informației pe surse a fost menționată declarația mea, legată de folosirea abuzivă a numelui președintelui

Q: Au fost semnale de la PSD sau USR că sunt nemulțumiți de declarațiile dvs?

A: Cred că negocierile din coaliție nu au fost afectate, am avut și eu o influență în această mediere. Eu am fost întotdeauna corect în alianța cu USR. M-am retras în favoarea Elenei Lasconi, am avut o relație cât se poate de corectă și normală cu liderii USR

——-

Declarațiile lui Ludovic Orban:

Nu mi-am dorit să fac această conferință dar am simțit nevoia să comunic public

Nu eu am cerut să intru în echipa președintelui, a fost invitația sa

Nu am decis ușor, am cumpănit, și până la urmă am acceptat în speranța că o să pot să fiu util

Am acceptat și pentru că m-am simțit obligat să fac asta, ca urmare a susținerii pe care i-am acordat-o

Mi-am desfășurat activitatea timp de o lună și jumătate

Am dat dovadă de loialitate, corectitudine, implicare activă

Timp de o lună jumate, nu am avut nicio discuție contradictorie cu președintele

Nu mi-a adresat nicio critică nu mi-a adresat niciun reproș

Astăzi am aflat că nu mai sunt în echipa dl președinte

Într-un fel această decizie a președintelui – despărțirea vine din inițiativa președintelui, să nu încercăm să coafăm o realitate – într-o singură discuție cu oarecare nivel de contradicție, cu privire la folosirea imaginii președintelui într-o campanie electorală

Nu regret această declarație

În relația dintre mine și președinte eu nu am nicio datorie, cred că mai degrabă președintele ar fi avut o datorie față de mine

Cel care conduce administrația prezidențială e președintele și are dreptul să-și aleagă echipa și are dreptul să elibereze din funcție consilieri cu care consideră cu nu poate colabora

Personal înțeleg decizia președintelui, m-ar fi bucurat să înțeleg alte motive care au stat la baza deciziei, pentru că mi se pare un fleac această declarație, în apărarea președintelui

Nu am manifestat public nicio preferință la Primărie

Nu aveam cum să nu critic decizia celor patru judecători PSD de la CCR

Voi continua colaborarea cu Nicușor Dan, mă simt obligat în fața românilor pe care i-am îndemnat să-l voteze ca mandatul să răspundă așteptărilor celor care i-au acordat votul

Voi continua să-l consiliez, să-i dau sfaturi, așa cum va dori domnia sa, daca nu în discuții tête-à-tête, o voi face public

Multă lume m-ar putea suspecta că o să-i port pică președintelui. Nu-i pot pică, într-un fel trebuie să recunosc că mă simt eliberat

Am spus întotdeauna ce gândesc, asumându-mi riscuri personale

Ludovic Orban a stat la Cotroceni doar o lună și o săptămână. El fusese numit în funcție pe 6 octombrie.