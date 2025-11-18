DOCUMENT Ce spune Nordis despre faptul că administratorul judiciar CITR ar fi identificat 212 apartamente vândute mai multor clienți

Nordis Management, prin administratorul special Emanuel Poștoacă, a transmis, marți, un punct de vedere redacției G4Media prin care susține că nu a încheiat mai multe contracte de vânzare pentru același apartament.

G4Media a arătat, luni, cum administratorul judiciar al Nordis ar fi identificat 212 apartamente vândute de dezvoltatorul imobiliar mai multor clienți.

”Orice alte speculații sau interpretări pe această temă nu pot fi considerate valide și nu vor face obiectul niciunei dezbateri din partea noastră. Prezenta constituie ultima noastră comunicare referitoare la acest subiect”, transmite Nordis în comunicatul de marți.

Nordis a mai spus că este aproape gata procesul de due diligence privind documentele și situația firmei Nordis Mamaia SRL:

”Se va începe în perioada imediat următoare analiza documentelor și a situației firmei Nordis Management SRL. Situațiile sunt extrem de complexe, necesită numeroase clarificări și din acest motiv, lucurile durează mai mult decât am anticipat inițial. Sperăm ca la finalul acestor verificări elaborate, oferta și dorința investitorului să rămână valabile și să putem semna acest transfer de afacere, ceea ce ar conduce la o situație fericită pentru toți creditorii Nordis”.

Compania susține că administratorul judiciar al Nordis, CITR, a ales ”să complice lucrurile, să realizeze o poveste, cu X, Y și Z, în care se poziționează în rolul salvatorului și să comunice către presă informații incomplete și prin omisiuni vădite, să creeze o stare de spirit negativă, nenecesară în orice procedură de insolvență dar mai ales pentru o companie care își dorește reorganizarea”.

Punctul de vedere integral al Nordis Management

Nordis dorește să formuleze următoarele precizări și să informeze cu privire la stadiul actual al procedurii de insolvență:

Dorim să subliniem în mod clar că fiecare promitent-cumpărător care nu a procedat la rezilierea promisiunii de vânzare are unitatea pe care a dorit-o și tipul de apartament pe care l-a contractat în promisiune.

Nordis nu a încheiat mai multe contracte de vânzare pentru același apartament, aspect care, în mod evident, este imposibil din punct de vedere juridic, fapt bine cunoscut de orice jurist, avocat sau notar. Orice alte speculații sau interpretări pe această temă nu pot fi considerate valide și nu vor face obiectul niciunei dezbateri din partea noastră. Prezenta constituie ultima noastră comunicare referitoare la acest subiect.

Mai mult decât atât, în urma tuturor analizelor efectuate, Nordis Management SRL are un număr de 108 apartamente disponibile, precum și mai multe spații comerciale, birouri, spații tehnice și de altă natură.

Reiterăm faptul că este important să se cunoască tot adevărul, care a fost parcursul companiilor Nordis, unde s-a greșit, cine a greșit, cine este responsabil și adoptarea măsurilor necesare împotriva celor vinovați. Totodată, considerăm că prioritatea esențială pentru orice creditor rămâne recuperarea investiției realizate, posibilă doar prin semnarea contractelor de vânzare sau recuperarea sumelor plătite, realizabil doar în situația în care clădirile sunt finalizate la cheie, iar surplusul de apartamente, spații comerciale și birouri vor fi tranzacționate la cel mai bun preț.

În privința realizării potențialului transfer de afacere, lucru pe care îl considerăm cel mai important în acest moment, suntem aproape gata cu procesul de due diligence privind documentele și situația firmei Nordis Mamaia SRL. Se va începe în perioada imediat următoare analiza documentelor și a situației firmei Nordis Management SRL. Situațiile sunt extrem de complexe, necesită numeroase clarificări și din acest motiv, lucurile durează mai mult decât am anticipat inițial. Sperăm ca la finalul acestor verificări elaborate, oferta și dorința investitorului să rămână valabile și să putem semna acest transfer de afacere, ceea ce ar conduce la o situație fericită pentru toți creditorii Nordis.

Administratorul judiciar CITR a publicat în cursul zilei de 17 Noiembrie 2025 o listă cu apartamentele din complexul Nordis Mamaia, împreună cu mai multe explicații ipotetice, așa cum le interpretează dânșii.

În susținerea și completarea raportului CITR, precum și pentru a asigura transparența și lămurirea facilă a creditorilor, în data de 18.11.2025, administratorul special a transmis către toți creditorii Nordis Management SRL o informare privind situația actualizată a listelor de apartamente, împreună cu detaliile aferente. Acestea conțin toate apartamentele disponibile din complexul Nordis Mamaia, inclusiv stocul de apartamente disponibile. Totodată, sunt menționați în mod clar fiecare promitent- cumpărător, fiecare cumpărător și o listă scurtă cu clienții care au ales, unilateral, să rezilieze promisiunile de vânzare. Lista este foarte ușor de înțeles, fiind structurată în ordine alfabetică și conținând pentru fiecare persoană, numele, apartamentul, tipul actului și tipul de apartament.

Pașii următori sunt semnarea de către ambele părți a unor acte adiționale prin care se confirmă apartamentul, termenul și ulterior semnarea contractelor de vânzare.

Tot ceea ce a fost publicat de administratorul judiciar CITR este rezultatul informațiilor și a tuturor documentelor puse la dispoziție de către administratorul special, de angajații rămași în Nordis, iar toate acestea au fost discutate și analizate în urma a peste 12 întâlniri de lucru avute împreună.

În cursul acestor întâlniri și a schimbului a zeci de e-mail-uri avute pe acest subiect, administratorul judiciar CITR și administratorul special, împreună, au analizat situația fiecărui apartament în parte, a fiecărui cumpărător, a fiecărui promitent-cumpărător, inclusiv a promitenților – cumpărători care au solicitat rezilierea promisiunii de vânzare.

Având în vedere că în cursul lunii octombrie 2025, DIICOT a restituit majoritatea documentelor ridicate de la toate sediile Nordis, în data de 10 noiembrie 2025 administratorul special a trimis către CITR listele cuprinzând analiza tuturor apartamentelor din complexul Nordis Mamaia, astfel încât lucrurile să fie clare, transparente și foarte ușor de înțeles pentru oricine.

Nu apreciem dorința de senzațional a colegilor de la CITR, așa cum a rezultat din articolele apărute în toată presa de ieri, considerăm că cel mai important lucru pentru toți promitenții-cumpărători, respectiv cumpărători, este să cunoască într-un mod clar și transparent care este garsoniera/apartamentul care a fost achiziționat sau care se dorește să fie achiziționat.

CITR a ales, din punctul de vedere al administratorului special, să complice lucrurile, să realizeze o poveste, cu X, Y și Z, în care se poziționează în rolul salvatorului și să comunice către presă informații incomplete și prin omisiuni vădite, să creeze o stare de spirit negativă, nenecesară în orice procedură de insolvență dar mai ales pentru o companie care își dorește reorganizarea. Toate aceste comunicări negative nu fac altceva decât să îndepărteze orice investitor potențial interesat și care ar dori să contribuie la finalizarea clădirilor Nordis.

Nordis, prin administratorul special face apel la toate părțile implicate, inclusiv reprezentanților mass-media, pentru responsabilitate, echilibru și respect față de eforturile reale depuse de administratorul special, administratorul judiciar și echipa tehnică pentru salvarea proiectelor și protejarea intereselor legitime ale tuturor creditorilor.

Emanuel Postoaca

Administrator special Nordis