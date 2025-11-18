Corpul de Control al Ministerului de Interne, la Prefectura Bucureşti pentru verificări asupra contractului de chirie / Deşi a fost semnat cu RA-APPS pentru 25.000 de lei lunar, plus utilităţi, facturile primite au depăşit 140.000 de lei

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, anunţă, marţi, că a fost trimis la sediul instituţiei Corpul de Control al Ministerului de Interne (MAI) pentru verificări asupra contractului de chirie. Acesta a fost semnat cu RA-APPS pentru suma de 25.000 de lei lunar, plus utilităţi, dar facturile primite au depăşit de fiecare dată 140.000 de lei.

Apoi s-au primit facturi de 160.000 de lei, iar în vară s-a primit un act adiţional pentru suma de 220.000 de lei, pe care fostul prefect nu l-a semnat. ”Pot doar să mă bucur de acest control, în urma căruia sper să găsim tot sprijinul pentru a rezolva această problemă”, a transmis prefectul de Bucureşti, transmite News.ro.

”A fost trimis Corpul de Control al MAI la Prefectura Bucureşti pentru verificări asupra contractului de chirie. Mă bucur ca s-a întâmplat, sper să ne susţină în demersurile noastre de a rezolva problema spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea Prefectura”, a scris, marţi, pe Facebook, prefectul Capitalei, Andrei Nistor.

Acesta adaugă că, în 1994, a fost stabilit prin lege că sediul Prefecturii este în actualul sediu al Primăriei Municipiului Bucureşti, cu titlu gratuit.

”Când au început lucrările de consolidare la PMB, Prefectura a fost mutată la Piaţa Presei Libere. Când PMB a revenit în sediul actual, surpriză, noua compartimentare nu mai permitea şi relocarea Prefecturii. În 2022, fostul prefect Greblă decide semnarea unui contract cu RA-APPS pentru închirierea spaţiului din Batiştei 13 (fosta Ambasadă a SUA). Decizie justificată, având în vedere condiţiile fostului spaţiu. Justificarea însă se cam opreşte aici”, a mai transmis prefectul.

Potrivit acestuia, contractul a fost semnat pe 25.000 de lei lunar, plus utilităţi, cu toate că legea spune clar că Primăria trebuie să pună un spaţiu de 3.500 mp la dispoziţia Prefecturii, lucru confirmat şi într-un control ulterior al Curţii de Conturi.

”Buuun… acum începe distracţia. Prima factură primită de la RA-APPS – 140.000 de lei! Greşeală? Mai multe luni facturate? Nu! Toate facturile următoare, lunare, au avut valori similare. Apoi a crescut la 160.000 de lei. Iar din vara acestui an, la 220.000 de lei pe lună. A fost printre primele probleme pe care le-am găsit aici, situaţie semnalată inclusiv de fostul prefect, căruia îi mulţumesc că nu a semnat ultimul act adiţional, cel cu 220.000 de lei pe lună”, mai scrie Nistor pe reţeaua de socializare.

Acesta afirmă că s-au căutat soluţii: ”Deci, pot doar să mă bucur de acest control, în urma căruia sper să găsim tot sprijinul pentru a rezolva această problemă şi pentru a nu mai muta banii dintr-un buzunar în altul. Asta, în timp ce noi nu putem digitaliza Prefectura pentru că nu avem buget. Ştiţi cât costă? Jumătate de lună de chirie”.