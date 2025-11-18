Primăria Timişoara cumpără 30 de autobuze de mici dimensiuni / Valoarea contractului este de aproape 21 milioane euro

Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz şi Hande Nur Kirişoğlu, Regional Sales Manager al companiei Karsan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.Ş., au semnat, marţi, contractul pentru cumpărarea a 30 de autobuze electrice de mici dimensiuni. Contractul are o valoare de aproape 21 milioane de euro, transmite News.ro.

Potrivit unui comunicat de presă, de marţi, al Primăriei Timişoara, autobuzele sunt achiziţionate de municipalitate cu fonduri europene prin PNRR în cadrul proiectului prin care au fost cumpărate şi 17 tramvaie, aflate deja pe trasee, precum şi 8 troleibuze complet electrice, dintre care 5 sunt în circulaţie.

Noile autobuze electrice au 10 metri lungime, 20 de locuri pe scaune, o capacitate totală de cel puţin 65 de persoane şi vor fi livrate în vara anului viitor, conform graficului asumat prin contract.

“O nouă achiziţie de mijloace de transport public care vine să completeze eforturile consistente de modernizare pe care le-am făcut în ultimii patru ani. Ţinta noastră este clară: înnoirea flotei de transport local cu vehicule noi, moderne şi nepoluante şi, implicit, creşterea atractivităţii transportului public pentru timişoreni. Investim constant pentru ca transportul în comun să devină o opţiune comodă, rapidă şi prietenoasă cu mediul şi un serviciu pe care oamenii să se poată baza zi de zi”, a declarat primarul Dominic Fritz

Autobuzele vor avea podea joasă şi suspensie pneumatică, pentru a facilita accesul persoanelor cu mobilitate redusă, al părinţilor cu cărucioare şi al vârstnicilor. Siguranţa pasagerilor va fi îmbunătăţită prin sisteme de supraveghere video montate atât în interiorul, cât şi în exteriorul vehiculelor. De asemenea, autobuzele vor fi echipate cu sisteme automate de numărare a pasagerilor, care vor ajuta la optimizarea rutelor şi a frecvenţei curselor.

“Karsan a livrat anterior 44 de autobuze electrice articulate către Timişoara, contribuind la tranziţia oraşului către un transport modern şi ecologic. Prin acest nou contract, municipalitatea va adăuga încă 30 de autobuze electrice de 10 metri la flota sa. Împreună cu oraşul Timişoara, Karsan va continua să contribuie la tranziţia ecologică a României şi la promovarea unui viitor cu emisii zero pentru oraşul Timişoara. De peste 59 de ani, Karsan Automotive este pionier în viitorul mobilităţii cu soluţiile sale inovatoare electrice, pe bază de hidrogen şi autonome. Cu strategia sa de evoluţie electrică, Karsan s-a transformat într-un brand tehnologic global care oferă o gamă completă de autobuze cu emisii zero, cu dimensiuni între 6 şi 18 metri”, a declarat Regional Sales Manager, Hande Nur Kirişoğlu.

Investiţia Primăriei Timişoara include şi infrastructura de încărcare, precum şi serviciile de mentenanţă necesare. La depou vor fi instalate 30 de staţii de încărcare lentă, iar 15 staţii de încărcare rapidă vor fi montate la capetele de traseu, odată ce varianta finală a rutelor va fi stabilită. Totodată, Karsan va furniza şi un set de elevatoare sincrone pentru lucrări de reparaţii, precum şi sesiuni de training specializat pentru echipele de întreţinere ale Societăţii de Transport Public Timişoara.

Contractul are o valoare de 86.100.000 lei fără TVA lei, adică aproape 21 milioane de euro cu TVA şi o durată de 12 luni.