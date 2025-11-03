G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ministerul Apărării va achiziționa 18 aeronave F-16 Fighting Falcon şi echipamentele aferente…

avioane f-16 ale romaniei
Sursa foto: Facebook / Forţele Aeriene Române

Ministerul Apărării va achiziționa 18 aeronave F-16 Fighting Falcon şi echipamentele aferente de la Olanda la prețul simbolic de un euro / Avioanele de vânătoare vor fi folosite exclusiv pentru antrenamente şi instruire

Articole3 Noi • 598 vizualizări 1 comentariu

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, anunţă, luni, că a fost semnat contractul pentru achiziţia a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon şi a echipamentelor aferente de la Guvernul Regatului Ţărilor de Jos. Aeronavele vor fi folosite doar pentru antrenament şi instrucţie, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Ministerul Apărării Naţionale a semnat astăzi contractul de achiziţie a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon şi a echipamentelor af erente de la Guvernul Regatului Ţărilor de Jos. Este un pas important pentru dezvoltarea Centrului European de Instruire F-16 de la Feteşti, care a devenit un hub regional pentru pregătirea piloţilor din statele membre NATO şi partenere”, a transmis, luni, ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu.

Potrivit acestuia, cele 18 aeronave vor fi folosite exclusiv pentru antrenamente şi instruire, o parte din locurile di n program fiind dedicate pregătirii piloţilor ucraineni.

Moşteanu a menţionat că achiziţia se face la un preţ simbolic de 1 euro.

”Este o investiţie inteligentă în pregătire, cooperare şi viitor. Acest proiect reflectă încrederea partenerilor noştri olandezi şi recunoaşterea profesionalismului Forţelor Aeriene Române. Le mulţumesc tuturor celor implicaţi – echipelor tehnice, experţilor în achiziţii şi partenerilor olandezi – pentru seriozitatea şi ritmul cu care au dus la bun sfârşit acest proces”, a mai transmis ministrul Apărării.

Acesta anunţă că ”România continuă să investească în apărare, în parteneriate solide şi în oameni bine pregătiţi”.
Potrivit ministrului, ”F-16 înseamnă siguranţă, cooperare şi un pas mai aproape de următoarea etapă: integrarea avioanelor F-35 în dotarea Forţelor Aeriene Române”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Companiile militare din SUA lucrează peste program pentru a accelera livrările de avioane F-16 către Taiwan, potrivit unui oficial guvernamental din insulă

Articole3 Noi • 605 vizualizări
0 comentarii

Ministrul Apărării, după ce Călin Georgescu i-a cerut demisia: România nu are nevoie de lecţii de patriotism de la cei aflaţi în subordinea Kremlinului

Articole22 Oct • 933 vizualizări
1 comentariu

Moşteanu: Am trimis către Parlament aprobarea pentru 216 tancuri şi o sumă evaluată la 6,5 miliarde de euro. Urmează o licitaţie restrânsă cu producătorii care au echipament pe standard NATO / Estimez că în 2027 va începe procesul de construcţie

Articole2 Oct 2025
0 comentarii

1 comentariu

  1. Avioanele la 1 euro? Super mișto pentru antrenament și securitate regională… ne întărește în NATO.

    Să nu ne ia dureri de cap întreținerea, că acolo-i buba!

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.