Ministerul Apărării va achiziționa 18 aeronave F-16 Fighting Falcon şi echipamentele aferente de la Olanda la prețul simbolic de un euro / Avioanele de vânătoare vor fi folosite exclusiv pentru antrenamente şi instruire

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, anunţă, luni, că a fost semnat contractul pentru achiziţia a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon şi a echipamentelor aferente de la Guvernul Regatului Ţărilor de Jos. Aeronavele vor fi folosite doar pentru antrenament şi instrucţie, transmite News.ro.

”Ministerul Apărării Naţionale a semnat astăzi contractul de achiziţie a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon şi a echipamentelor af erente de la Guvernul Regatului Ţărilor de Jos. Este un pas important pentru dezvoltarea Centrului European de Instruire F-16 de la Feteşti, care a devenit un hub regional pentru pregătirea piloţilor din statele membre NATO şi partenere”, a transmis, luni, ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu.

Potrivit acestuia, cele 18 aeronave vor fi folosite exclusiv pentru antrenamente şi instruire, o parte din locurile di n program fiind dedicate pregătirii piloţilor ucraineni.

Moşteanu a menţionat că achiziţia se face la un preţ simbolic de 1 euro.

”Este o investiţie inteligentă în pregătire, cooperare şi viitor. Acest proiect reflectă încrederea partenerilor noştri olandezi şi recunoaşterea profesionalismului Forţelor Aeriene Române. Le mulţumesc tuturor celor implicaţi – echipelor tehnice, experţilor în achiziţii şi partenerilor olandezi – pentru seriozitatea şi ritmul cu care au dus la bun sfârşit acest proces”, a mai transmis ministrul Apărării.

Acesta anunţă că ”România continuă să investească în apărare, în parteneriate solide şi în oameni bine pregătiţi”.

Potrivit ministrului, ”F-16 înseamnă siguranţă, cooperare şi un pas mai aproape de următoarea etapă: integrarea avioanelor F-35 în dotarea Forţelor Aeriene Române”.