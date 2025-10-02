Moşteanu: Am trimis către Parlament aprobarea pentru 216 tancuri şi o sumă evaluată la 6,5 miliarde de euro. Urmează o licitaţie restrânsă cu producătorii care au echipament pe standard NATO / Estimez că în 2027 va începe procesul de construcţie

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat joi că a trimis către Parlament aprobarea pentru 216 tancuri şi o sumă evaluată la aproximativ 6,5 miliarde de euro, după care urmează apoi derularea unei licitaţii restrânse cu producătorii care au echipament pe standard NATO. Ministrul a mai afirmat că estimează că undeva în 2027 vor închide procedura şi de acolo va începe procesul de construcţie, de livrare al echipamentelor din faza a doua, care va dura ani de zile, transmite News.ro.

”E nevoie de înzestrarea Armatei. (..) Armata română a fost, cumva, abandonată mulţi ani de zile. Odată cu războiul din Ucraina, toate ţările europene şi-au dat seama că sunt subechipate, subînzestrate şi a început o revizuire a acestei atitudini. Noi, de exemplu, ca ţară şi ca armată, am stabilit în 2022, prin aprobarea Parlamentului, că achiziţionăm un batalion de tancuri, 54 de tancuri Abrams, erau printr-un acord guvern-la-guvern. S-a făcut acel acord şi tancurile urmează să vină în 2027-2028 şi vom avea aceste tancuri de care avem nevoie” a spus ministrul Apărării, după şedinţa de Guvern.

Ionuţ Moşteanu a precizat că etapa a doua de înzestrare este cu 216 tancuri.

”Aceste ţinte de capabilităţi, nevoile de înzestrare şi de echipamente ale Armatei Române sunt stabilite împreună cu aliaţii şi sunt stabilite pe un orizont de timp de mulţi ani de zile, şi parte din aceste ţinte înseamnă şi etapa a doua de înzestrare cu tanc de luptă. Am trimis către Parlament aprobarea pentru 216 tancuri şi o sumă evaluată la aproximativ 6 miliarde, 6,5 miliarde de euro. Urmează, după aprobarea Parlamentului, derularea unei procedure de licitaţie restrânsă cu producătorii care au potenţialul şi au echipamentul necesar şi pe standard de NATO, cu o condiţie de localizare a producţiei, în România”, a mai spus Moşteanu.

El a precizat că, atunci când vorbim de echipamente esenţiale pentru Armată, pe care armata le va folosi mulţi ani de zile, 20, de 30 de ani de zile, 40 de ani poate, este esenţial să avem baza industrială aici, în România, odată pentru producţie şi apoi pentru partea de mentenanţă şi înlocuirea unor piese care trebuie înlocuite din când în când.

”Deci asta va fi o condiţie obligatorie pentru cei care vor participa la această procedură. Estimez eu că undeva în 2027 vom închide procedura şi de acolo va începe procesul de construcţie, de livrare al echipamentelor din faza a doua, care va dura ani de zile”, a menţionat ministrul Apărării. Ministrul a arătat că nu a început încă procedura. ”După ce aprobă Parlamentul, începe procedura care se va desfăşura la Direcţia Generală de Armamente, când se desfăşoară şi alte proceduri şi se va discuta cu toţi producătorii interesaţi, capabili, care au echipament de ultimă generaţie şi care pot să producă aceste echipamente într-un orizont de timp rezonabil în România”, a subliniat ministrul.