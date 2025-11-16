Aproape 70 de școli vor fi închise în Australia din cauza temerilor legate de prezența azbestului în nisipul din locurile de joacă

Un total de 69 de școli din Teritoriul Capitalei Australiene (ACT) vor fi nevoite să se închidă luni, după ce nisipul colorat pentru joacă a fost retras de pe piață din cauza riscului de azbest, a anunțat guvernul, transmite BBC.

Retragerea produselor, în unele eșantioane din care s-au găsit urme de azbest, a fost emisă sâmbătă de Kmart și Target.

Comisia australiană pentru concurență și consumatori (ACCC) a declarat că există un risc „scăzut” ca azbestul să devină aeropurtat sau suficient de fin pentru a fi inhalat.

Inspecțiile școlilor sunt în curs de desfășurare și ar putea „dura zile”, a declarat ministrul educației din ACT, Yvette Berry, într-o postare pe Facebook. Ea a adăugat că testele de aer efectuate până acum au dat rezultate „negative pentru azbest aeropurtat” în toate școlile.

Asta vine după ce mai multe școli și grădinițe din regiune au fost închise total sau parțial vineri , în urma unui avertisment privind riscurile de azbest în nisipul pentru copii vândut de Officeworks.

„Din păcate, aceste produse din nisip sunt utilizate chiar mai pe scară largă în școlile noastre decât produsele Officeworks”, a declarat Berry.

Voluntarii Serviciului de Urgență al Statului și personalul școlii au inspectat clădirile și „au marcat tot nisipul colorat pe care l-au văzut” în weekend, a adăugat ea.

Guvernul ACT a declarat că persoanele care au intrat în contact cu produsul nu necesită o evaluare clinică. Berry a spus că, în ciuda riscului minim, guvernul este „obligat să elimine riscul în măsura în care este posibil”.

Până la 23 de școli vor rămâne deschise, deoarece au „stocuri mici” de nisip sau nu au deloc acest produs. Produsele menționate în avizul de retragere sunt etichetate ca Active Sandtub 14 piece Sand Castle Building Set și Blue, Green and Pink Magic Sand.

Azbestul, odată utilizat pe scară largă în materialele de construcție, poate elibera fibre toxice în aer dacă este perturbat sau prelucrat, care se pot lipi de plămâni și, în decursul a zeci de ani, pot provoca cancer.

Importul sau exportul de azbest sau de produse care conțin azbest este interzis de legislația australiană.