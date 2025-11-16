Ministrul Sănătății: Realizarea intervenţiilor stomatologice sub anestezie generală în spitale publice este fezabilă / Intervențiile să poată fi decontate de CNAS

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat că ideea de realizare a intervenţiilor stomatologice sub anestezie generală în spitalele publice este fezabilă, precizând trebuie corectate aspecte administrative astfel încât acestea să poată fi decontate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

El a vizitat duminică Ambulatoriul Stomatologic al Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti, situat în Şoseaua Olteniţei nr. 9 din Sectorul 4.

„Cred că ideea de a extinde zona de stomatologie şi intervenţiile stomatologice sub anestezie generală în c adrul spitalelor publice este fezabilă. Aici, avem dovada clară că acest lucru poate fi realizat în condiţii de siguranţă. Săptămâna viitoare, împreună cu echipa din cadrul Spitalului Universitar, ne vom întâlni la Ministerul Sănătăţii pentru a corecta anumite nepăsări administrative care trenează în acest sistem de ani de zile, astfel încât aceste intervenţii să poată fi decontate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în regim de spitalizare de zi”, a explicat ministrul, într-o declaraţie acordată presei.

Rogobete a subliniat că nu în orice cabinet se pot realiza toate tipurile de intervenţii stomatologice. Anestezia generală poate fi efectuat ă doar dacă în cabinetele respective sunt respectate reglementările în vigoare şi există infrastructura corespunzătoare, a completat ministrul.

Potrivit acestuia, modul în care este organizat Ambulatoriul Stomatologic SUUB respectă toate normativele în vigoare.

„Am văzut cabinete dedicate tuturor tipurilor de intervenţii stomatologice. Am văzut bloc operator dedicat intervenţiilor stomatologice sub anestezie generală. Toate ne arată că, odată cu respectarea tuturor protocoalelor şi tuturor normativelor, lucrurile se pot face. Acest tip de intervenţie se poate face în siguranţă pentru pacient. Normative le există. Modul în care este organizată această clinică respectă absolut toate normativele, în sensul în care există spaţii de supraveghere post-anestezică, aşa cum prevăd ordinele de ministru şi legislaţia în vigoare”, a declarat Alexandru Rogobete.

De-a lungul ultimilor trei ani, reprezentanţii Ambulatoriului Stomatologic au solicitat Ministerului Sănătăţii şi CNAS reglementarea modului de finanţare, a indicat el.

„Am înţeles că aceste solicitări nu au fost onorate. Acesta motivul pentru care săptămâna viitoare ne întâlnim la Ministerul Sănătăţii pentru a reglementa modul de finanţare în regim de spitalizare de zi pentru acest tip de intervenţii, respectiv pentru cele cu anestezie generală. (…) Îmi doresc să înfiinţăm un program nou de acţiuni prioritare (…) prin care să putem finanţa direct aceste clinici de stomatologie din spitalele publice, care utilizează anestezie generală”, a transmis el.