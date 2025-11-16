G4Media.ro
Ministrul Sănătății, mesaj către cei care susţin examenul de Rezidenţiat: Nu vă…

Foto: IChO 2023 via Flickr Album

Ministrul Sănătății, mesaj către cei care susţin examenul de Rezidenţiat: Nu vă lăsaţi intimidaţi de nimeni! Mergeţi înainte! / Lucrurile nu se pot schimba peste noapte

Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete afirmă, în mesajul către cei care susţin duminică examenul de admitere în Rezidenţiat, că viitori medici, farmacişti, sto,atologi vor intra pe drumul către profesia în care vor trata, vor salva, vor ajuta Ştiu că România are probleme vechi legate de cultul mentoratului şi cultul discipolului. ”Eu sunt un ministru tânăr – am 34 de ani – şi sunt aproape de voi. Înţeleg fricile, emoţiile, dorinţele voastre. Vă spun atât: nu vă lăsaţi intimidaţi de nimeni. Mergeţi înainte. Credeţi în visul vostru de a face bine”, le transmite Rogobete. El admite că România are probleme vechi, probleme ignorate prea mulţi ani, legate de cultul mentoratului şi cultul discipolului. ”Prea mulţi vă consideră doar „rezidenţi”, doar „începători”, doar „tineri care trebuie să tacă”, însǎ fǎrǎ voi nu ne putem face bine! Vǎ sunt alǎturi şi mǎ bazez pe voi!”, mai spune ministrul, transmite News.ro.

Ministerul Sănătăţii organizează duminică Concursul Naţional de Admitere în Rezidenţiat pe locuri şi pe posturi, pentru domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie, pe baza unei tematici şi bibliografii unice la nivel naţional. Sunt 5.374 de locuri şi posturi scoase la concurs:  4.649 – medicină; 464 – medicină dentară;  261 – farmacie. Sunt 10.147 de candidaţi înscrişi la nivel naţional:  6.956 – medicină; 1.950 – medicină dentară; 1.241 – farmacie. Concursul se desfăşoară simultan în centrele universitare Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara, sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări, identice în toate centrele, pe durata a 4 ore. Promovarea şi alegerea unui loc sau post sunt condiţionate de obţinerea a minimum 60% din punctajul maxim naţional.

”Astăzi este o zi importantă – nu doar simbolic, ci cu adevărat importantă pentru sistemul de sănătate din România. Pentru că astăzi viitori medici, farmacişti şi stomatologi vor intra pe drumul lor către profesia în care vor trata, vor salva, vor ajuta. Le transmit mult succes tuturor! Eu sunt un ministru tânăr – am 34 de ani – şi sunt aproape de voi. Înţeleg fricile, emoţiile, dorinţele voastre. Vă spun atât: nu vă lăsaţi intimidaţi de nimeni. Mergeţi înainte. Credeţi în visul vostru de a face bine. Pentru că, înainte de toate, medicina este despre a face bine”, afirmă ministrul într-un mesaj postat pe Facebook.

El anunţă investiţii masive în transformarea infrastructurii – construirea de spitale, modernizări centre, digitalizarem, schimbăarea modului în care funcţionează sistemul.
 

”Însă fără resursa umană – fără medici, fără farmacişti, fără stomatologi, fără asistente, infirmieri, brancardieri, psihologi, kinetoterapeuţi, fără întreg personalul auxiliar – toate acestea rămân doar ziduri, goale, seci, în care nu se face bine. Ştiu şi recunosc că România are probleme vechi, probleme ignorate prea mulţi ani, legate de cultul mentoratului şi cultul discipolului. Lucrurile nu se pot schimba peste noapte, şi ştiu că înţelegeţi asta. Dar vă promit că, la fel cum am spus adevărul de fiecare dată, îl spun şi acum: prea mulţi vă consideră doar „rezidenţi”, doar „începători”, doar „tineri care trebuie să tacă”, însǎ fǎrǎ voi nu ne putem face bine! Vǎ sunt alǎturi şi mǎ bazez pe voi!”, spune Rogobete.

El mai afirmă că este greu pentru unii să accepte că, indiferent câtă experienţă ai, indiferent ce funcţie sau titulatură porţi, oricât de mare profesor eşti, dacă nu ai lângă tine discipoli,” eşti doar o formă fără fond”.

”Stimaţi viitori medici rezidenţi, farmacişti şi stomatologi, vă asigur de toată înţelegerea şi tot sprijinul meu. O parte dintre schimbările legislative au fost deja adoptate, altele vor urma – toate cu un singur scop: normalitate, echilibru şi respect. Astăzi este despre voi. Despre viitorul Sănătăţii. Despre puterea de a face bine. Mult succes!”, conchide ministrul Sănătăţii.

