Odată cu dispariția monedei de un penny, se apropie și sfârșitul monedei de cinci cenți? (Analiză CNN)

Moneda americană de un cent este istorie. Moneda de cinci cenți (nickel) ar putea fi următoarea, relatează CNN.

Ultimele monede de un cent au fost bătute miercuri la Monetăria SUA din Philadelphia, victime ale costurilor de producție mai mari decât valoarea lor, combinate cu utilitatea limitată. Deși moneda de un cent rămâne mijloc legal de plată, băncile și comercianții raportează deja o penurie.

Dar factorii care au determinat guvernul să înceteze producția de monede de un cent sunt și mai valabili în cazul monedei de 5 cenți. Producția unei monede de un cent costă aproape 5 cenți – cu 4 cenți mai mult decât valoarea sa. Pierderea netă pentru moneda de 5 cenți este de aproape 9 cenți pe monedă.

Monedele de 5 cenți sunt compuse din 75% cupru și 25% nichel, în timp ce monedele de 1 cent – în ciuda reputației lor de monede de cupru – sunt din zinc placat cu cupru, ceea ce înseamnă că sunt compuse din 97,5% zinc și doar 2,5% cupru. Deși prețurile metalelor pot fi volatile, zincul costă aproximativ la fel ca la sfârșitul anului 2016; prețurile cuprului și nichelului au crescut aproximativ dublu de atunci.

Monetăria SUA și unul dintre furnizorii săi, Artazn, au studiat modalități de a reduce costul de producție al unei monede de 5 cenți la mai puțin de 5 cenți, a declarat Mark Weller, director executiv al Americans for Common Cents. Grupul pro-penny este finanțat în principal de Artazn, care se descrie ca fiind unul dintre cei mai vechi și mai mari producători de benzi solide de zinc și produse din zinc din lume. Artazn produce semifabricatele utilizate de Monetăria SUA pentru a presa monede.

„Se întâmplă ca cuprul și nichelul să fie două dintre cele mai scumpe metale pe care le-ai putea folosi”, a spus Weller. Reducerea costurilor de producție ale monedei de 5 cenți la aproape 5 cenți pe monedă ar putea fi realizată în decurs de un an, a spus el, cu o „nouă” monedă de 5 cenți care arată identic cu cea actuală.

Dar problemele legate de nichel nu se limitează la costurile de producție. La fel ca penny-ul, nichelul are o utilitate limitată. Americanii folosesc din ce în ce mai rar monedele, chiar și atunci când plătesc cu numerar.

Alte țări au renunțat mai repede la monedele de mică valoare. Noua Zeelandă și Australia au eliminat producția de monede de 5 cenți la începutul acestui secol, la mai puțin de 20 de ani după ce au încetat să mai producă monede de 1 cent.

Utilizarea mai rară a numerarului reduce presiunea de a renunța la monedele de 5 cenți, la fel cum ar reduce și costul de producție, a afirmat David Smith, profesor de economie la Graziadio School of Business and Management din cadrul Universității Pepperdine. Smith, un colecționar pasionat de monede, consideră, de asemenea, că există suficientă nostalgie pentru monede pentru a încetini orice mișcare în direcția eliminării lor. Dar el crede că acest lucru se va întâmpla în cele din urmă, chiar dacă va dura 15 sau 20 de ani.

Weller a spus că eliminarea monedelor și trecerea la o economie fără numerar cauzează probleme, în special pentru consumatorii cu venituri mai mici.

„Renunțarea la numerar avantajează cu adevărat marile bănci și companiile de carduri de credit”, a spus el. „Acestea percep comisioane companiilor de fiecare dată când cineva folosește cardul, iar aceste costuri ajung să fie transferate consumatorilor.”

Comercianții care se confruntă cu o penurie de monede de un cent încearcă să afle dacă au voie să rotunjească achizițiile la cei mai apropiați 5 cenți și au solicitat Congresului să adopte o lege care să confirme această măsură.

Rotunjirea achizițiilor în numerar la cei mai apropiați 10 cenți, în loc de cei mai apropiați 5 cenți, ar putea cauza probleme suplimentare. Un studiu realizat la începutul acestui an de Banca Federală de Rezervă din Richmond a constatat că, în timp ce rotunjirea achizițiilor la cei mai apropiați 5 cenți ar costa consumatorii americani un total de 6 milioane de dolari pe an, „taxa de rotunjire” similară rezultată din eliminarea monedelor de 5 cenți și trecerea la cei mai apropiați 10 cenți ar fi de 56 de milioane de dolari.

Dar chiar și așa, suma ar fi de numai 42 de cenți în medie pentru fiecare dintre cele 133 de milioane de gospodării ale țării.

Iar schimbarea compoziției monedei de 5 cenți nu ar elimina toate problemele legate de costurile de producție. Chiar dacă o „nouă” monedă de 5 cenți ar costa mai puțin de 5 cenți, ar fi dificil să se mențină sub acest nivel, mai ales că 2,8 cenți din costul fiecărei monede de 5 cenți provin din costurile administrative și de distribuție, nu din materiale și producție.

Atât Weller, cât și Smith nu se așteaptă ca moneda de 5 cenți să dispară în curând. Monetăria a pierdut bani cu fiecare monedă de 1 cent și 5 cenți pe care a produs-o din 2006, a spus Weller, și abia anul acesta a încetat să mai producă monede de 1 cent.

„În ultimii 30 sau 35 de ani, am fost sunat de reporteri care mă întrebau despre viitorul monedei de 1 cent”, a spus Weller. „Așadar, nu văd să se producă o schimbare imediată.”