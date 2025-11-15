Ludovic Orban, despre pensiile magistraţilor: Dacă magistrații nu acceptă condiţiile, să impunem un singur sistem de calcul al pensiilor / ”Să fie pe o bună egalitate în faţa legii pentru toţi angajaţii”

Consilierul prezidenţial Ludovic Orban afirmă că Guvernul trebuie să adopte proiectul de lege privind pensiile magistraţilor în forma finală şi a precizat că poziţia exprimată de reprezentanţii magistraţilor în legătură cu această situaţie este complet nerezonabilă. El mai spune că, dacă nu sunt acceptate aceste condiţii, atunci se poate încerca, printr-o revizuire a Constituţiei, impunerea unui singur sistem de calcul al pensiilor, transmite News.ro.

Ludovic Orban a fost întrebat, sâmbătă, la Antena 3 CNN, care este strategia privind proiectul legat de pensiile magistraţilor.

”Guvernul trebuie să adopte proiectul de lege în forma finală. La medierea făcută de preşedinte la Cotroceni, marţi, ei s-au înţeles, numai că a existat încercarea de a dialoga cu magistraţii, cu Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în speranţa că nu vor ataca la Curtea Constituţională. Să fim cinstiţi că ăsta a fost, de fapt, motivul pentru care s-au deschis totuşi aceste discuţii în speranţa că se poate ajunge la o formulă astfel încât Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să nu atace la Curtea Constituţională. Poziţia exprimată de reprezentanţii magistraţilor este o poziţie complet nerezonabilă, nu poate fi acceptată şi aşa chiar dacă se ajunge la forma cea mai bună pentru ei, cu 15 ani perioadă de tranziţie până se ajunge la vârsta de pensionare standard şi pensia la 75% din salariul net sunt cele mai bune condiţii de la nivelul Uniunii Europene pentru magistraţi”, a afirmat Ludovic Orban.

El a fost întrebat dacă are vreo speranţă că acest proiect nu va fi atacat din nou la CCR.

”Eu, personal, n-am. Cunosc personajele de acolo şi eu n-am nicio speranţă, vă spun sincer. Vor ataca la Curtea Constituţională, dar să atace pe răspunderea lor. Mă gândesc, dacă nici măcar condiţiile astea nu le acceptă de ce să nu încercăm din nou, poate chiar prin modificarea Constituţiei, printr-o revizuire a Constituţiei, să impunem un singur sistem de calcul al pensiilor, şi anume, proporţional contribuţiile plătite de fiecare angajat, indiferent din ce domeniu de activitate. Să fie pe o bună egalitate în faţa legii pentru toţi angajaţii, dacă ei nici măcar aceste condiţii care sunt, repet, cele mai bune condiţii de la nivel european nu vor să înţeleagă că există o linie roşie peste care nu se poate trece, pentru că ei încep să acţioneze, de fapt, împotriva ordinii constituţionale”, a explicat consilierul prezidenţial.

El a mai fost întrebat dacă CSM va da avizul rapid sau dacă va aştepta 30 de zile pentru a face acest lucru.

”Ce-i aşa complicat să dai un aviz, în condiţiile în care se cunoaşte conţinutul legii de mult timp şi, în mare parte nu o să fie modificări majore, ci eventual o să mai flexibilizeze un pic cele două cifre iniţiale, adică procentul de 70, poate rămâne 70% sau cel mult se va da 75%, şi perioada de tranziţie. În rest, ce-i aşa complicat să dai un aviz?”, a mai declarat Ludovic Orban.