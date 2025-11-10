Curtea de Apel Timişoara, reacţie după ce viceprimarul Ruben Laţcău a spus că judecătoarele sunt şantajabile de interlopi

Reprezentanţii Curţii de Apel Timişoara au reacţionat după ce viceprimarul Timişoarei, Ruben Laţcău (USR), a declarat, într-un podcast, că judecătoarele din România sunt şantajate de diferiţi interlopi cu care se întâlnesc şi că ”se practică şantajul la scară largă, mai ales în Justiţie”. Curtea de Apel Timişoara a respins categoric declaraţiile, pe care le-a catalogat ca fiind nefondate, transmite News.ro.

”Curtea de Apel Timişoara respinge categoric aceste afirmaţii nefondate, care depăşesc limitele libertăţii de exprimare şi sunt de natură să exercite presiune asupra instanţelor, să afecteze independenţa magistraţilor şi să submineze încrederea publicului în justiţie. Afirmaţiile cu caracter general la adresa magistraţilor, care fac trimiteri la viaţa privată, fără legătură cu activitatea de judecată, la starea civilă sau, în special, la statutul social al femeii judecător, sugerând în mod nejustificat că acesta ar fi inferior, au un caracter profund ofensator, discriminatoriu şi lipsit de orice temei. Astfel de referiri aduc atingere demnităţii umane, egalităţii de gen şi prestigiului profesiei de magistrat”, a transmis Curtea de Apel Timişoara, luni, într-un comunicat de presă.

Totodată, reprezentanţii Curţii de Apel Timişoara au dat asigurări că activitatea judecătorilor se desfăşoară exclusiv în baza legii.

”Curtea subliniază că judecătorii, femei şi bărbaţi deopotrivă, îşi exercită funcţia exclusiv în baza legii şi a probelor administrate, iar aprecierea activităţii lor profesionale nu poate fi condiţionată sau evaluată prin prisma unor criterii strict personale şi private, fără legătură cu exercitarea actului de justiţie. Totodată, declaraţiile publice prin care se aduc acuzaţii nedovedite la adresa judecătorilor, în legătură cu cauze aflate în curs de soluţionare, reprezintă o ingerinţă inadmisibilă în actul de justiţie şi contravin principiilor constituţionale privind separarea puterilor în stat. Curtea de Apel Timişoara reaminteşte că activitatea judiciară se desfăşoară exclusiv în baza legii şi a probelor administrate în cauză, iar orice suspiciune privind conduita unui magistrat poate fi verificată doar de către instituţiile abilitate – Inspecţia Judiciară sau organele judiciare competente. Curtea subliniază în mod ferm că magistraţii săi îşi desfăşoară activitatea independent, imparţial şi cu respect deplin faţă de lege, iar afirmaţiile care pun la îndoială aceste principii sunt neacceptabile într-un stat de drept”, a precizat Curtea de Apel Timişoara

Viceprimarul Timişoarei, Ruben Laţcău, a declarat în podastul ”Comunitatea Liberală”, moderat de senatorul USR Cristian Ghinea, că în Justiţie se prectică şantajul la scară mare.

”Se practică şantajul în scară mare, mai ales în Justiţie. Este o cultură întreagă de loverboys care se întâlnesc cu judecătoare din România şi le şantajează cu filme. Eu am avut această epifanie şi acum după mai multe discuţii şi întâmăplări îmi dau seama că este un fenomen generalizat în România de judecătoare care de fapt ajung să se întâlnească cu interlopi de tot felul de băieţi de genul acesta, metoda loverboy de a corupe. Aşa că aceste judecătoare ajung să fie, de fapt, şantajate şi un interlop sau un băiat deştept dintr-o zonă sau alta să controleze deciziile unui judecător”, a declarat Ruben Laţcău în podcast.

Şi judecătoarea Adriana Stoicescu, fost preşedinte al Tribunalului Timiş, a reacţionat în urma acestor afirmaţii, precizând că va sesiza CSM.

”Aceste afirmaţii dovedesc nivelul de imbecilizare a societăţii «noi». Personal voi sesiza Consiliul Superior a l Magistraturii. Nu se mai poate!”, a scris, pe pagina ei de Facebook, Adriana Stoicescu.