O nouă schimbare de lider în ATP: Carlos Alcaraz l-a detronat pe marele rival Jannik Sinner

Carlos Alcaraz a revenit pe locul întâi ATP la doar o săptămână după ce fusese detronat de Jannik Sinner. Cei doi se luptă pentru primul loc la Turneul Campionilor de la Torino.

Alcaraz este din nou lider mondial, iar asta pentru că Sinner este „victima” propriilor victorii” din 2024.

Sună ciudat, dar este adevărul din ATP: Jannik Sinner a pierdut luni, după doar șapte zile, locul 1 mondial din cauza rezultatelor excelente de anul trecut.

Concret, rocada de la vârful ierarhiei a fost posibilă după „actualizarea punctelor din sezonul trecut”.

Totul se joacă însă la ATP Finals de la Torino, turneul unde Alcaraz și Sinner își dispută locul 1 la finalul anului 2025.

Cum arată în prezent clasamentul ATP

Carlos Alcaraz (Spania) 11.050 puncte (+1 loc) Jannik Sinner (Italia) 10.000 (-1) Alexander Zverev (Germania) 4.960 Novak Djokovic (Serbia) 4.830 (+1) Ben Shelton (SUA) 3.970 (+1) Taylor Fritz (SUA) 4.935 (-2) Alex De Minaur (Australia) 3.935 Félix Auger-Aliassime (Canada) 3.845 Lorenzo Musetti (Italia) 3.840 Jack Draper (Marea Britanie) 2.990 (+1).