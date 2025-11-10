G4Media.ro
O nouă schimbare de lider în ATP: Carlos Alcaraz l-a detronat pe…

Jannik Sinner și Carlos Alcaraz la Cincinnati Open
Sursa foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

O nouă schimbare de lider în ATP: Carlos Alcaraz l-a detronat pe marele rival Jannik Sinner

Carlos Alcaraz a revenit pe locul întâi ATP la doar o săptămână după ce fusese detronat de Jannik Sinner. Cei doi se luptă pentru primul loc la Turneul Campionilor de la Torino.

Alcaraz este din nou lider mondial, iar asta pentru că Sinner este „victima” propriilor victorii” din 2024.

Sună ciudat, dar este adevărul din ATP: Jannik Sinner a pierdut luni, după doar șapte zile, locul 1 mondial din cauza rezultatelor excelente de anul trecut.

Concret, rocada de la vârful ierarhiei a fost posibilă după „actualizarea punctelor din sezonul trecut”.

Totul se joacă însă la ATP Finals de la Torino, turneul unde Alcaraz și Sinner își dispută locul 1 la finalul anului 2025.

Cum arată în prezent clasamentul ATP

  1. Carlos Alcaraz (Spania) 11.050 puncte (+1 loc)
  2. Jannik Sinner (Italia) 10.000 (-1)
  3. Alexander Zverev (Germania) 4.960
  4. Novak Djokovic (Serbia) 4.830 (+1)
  5. Ben Shelton (SUA) 3.970 (+1)
  6. Taylor Fritz (SUA) 4.935 (-2)
  7. Alex De Minaur (Australia) 3.935
  8. Félix Auger-Aliassime (Canada) 3.845
  9. Lorenzo Musetti (Italia) 3.840
  10. Jack Draper (Marea Britanie) 2.990 (+1).


