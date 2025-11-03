Boris Becker: „De două ori am crezut că voi fi omorât în închisoare. Un criminal a venit spre mine țipând”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Boris Becker a povestit pentru Corriere della Sera episoade cutremurătoare din perioada în care a fost în închisoare. Fostul lider ATP spune că două au fost momentele în care s-a temut că va fi ucis.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Întotdeauna am fost o persoană care a ieșit din tipare. Lumea m-a criticat, iar apoi m-a imitat”, își începe Becker discursul din Corriere della Sera.

Perioada petrecută în închisoare l-a marcat pe multiplul campion de Grand Slam, dar i-a dat și o altă perspectivă asupra vieții.

Acum, cel mai tânăr campion din istoria Wimbledonului spune cu mult curaj că „se poate descurca din orice situație în care-l va pune viața”.

Becker spune că a pierdut totul, dar și că viața l-a readus pe linia de plutire.

„Când pierzi ceea ce consideri important – libertatea, banii, oamenii pe care îi iubești – singurul lucru care rămâne este caracterul tău. Asta m-a ținut în viață”, transmite Becker.

Germanul în vârstă de 57 de ani spune că două au fost momentele în care i-a fost teamă că va fi omorât în detenție.

„Mi-a fost teamă să mor de două ori. O dată, când un deținut – un criminal – a venit spre mine țipând.

Țineam tava cu prânzul în mână, i-am răspuns, dar șapte sau opt dintre ei m-au protejat.

Trei zile mai târziu, acel om a venit la spălătorie, a căzut în genunchi și mi-a sărutat mâna”, spune Boris Becker.

„Atunci am realizat că a făcut-o pentru a-și recâștiga respectul. În închisoare, respectul este legea nescrisă. Închisorile nu sunt conduse de gardieni, ci de deținuți”, punctează Becker.

Germanul este în continuare cel mai tânăr campion din istoria legendarului turneu de Grand Slam de la Wimbledon, la vârsta de 17 ani și 227 de zile.

Ironia face ca 40 de ani mai târziu după ce a triumfat pe iarba londoneză să fie încarcerat la Wandsworth, închisoare aflată la doar un kilometru și jumătate de All England Club.

„Povestea mea este nebunească. Când eram copil, am fost cel mai tânăr campion al turneului (n.r. de la Wimbledon), iar patruzeci de ani mai târziu am ajuns în închisoare.

Dar am fost întotdeauna un „spărgător de baloane”, cineva care sparge tiparele. Mai întâi mă critică, apoi mă imită”, transmite Boris Becker.

În prezent, fostul mare jucător de tenis locuiește la Milano, împreună cu soția Lilian, cu 34 de ani mai tânără decât el.

De ce a fost condamnat Boris Becker la închisoare

Un tribunal londez l-a găsit vinovat pe Becker într-un proces privind falimentul personal. A fost condamnat la doi ani și șase luni de închisoare, dar a efectuat doar opt luni.

A fost condamnat pentru patru capete de acuzare: sustragere de bunuri, două capete de acuzare pentru nedeclarare de bunuri și un cap de acuzare pentru disimulare de datorii.

A ascuns 2,5 milioane de lire sterline pentru a evita plata datoriilor.

Becker a fost mai întâi condamnat în Germania pentru evaziune fiscală, dar în 2002 a primit o pedeapsă cu suspendare.

A urcat pe primul loc din ierarhia ATP pe 28 ianuarie 1991. A câștigat doar din premiile din tenis $25.080.956, iar de-a lungul carierei a câștigat șase titluri de Grand Slam: Australian Open (1991, 1996), Wimbledon (1985, 1986, 1989) și US Open (1989).