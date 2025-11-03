Primar mexican ucis în timpul sărbătorilor de Ziua Morților

Carlos Alberto Manzo Rodríguez, care se afla sub protecție polițienească, a fost împușcat mortal în fața a zeci de oameni, transmite The Guardian.

Un primar din statul mexican Michoacán, situat în vestul țării, a fost împușcat mortal într-o piață, în fața a zeci de persoane adunate pentru festivitățile de Ziua Morților, au anunțat autoritățile.

Primarul municipiului Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, a fost împușcat sâmbătă seara în centrul istoric al orașului. A fost transportat de urgență la spital, unde a murit ulterior, potrivit procurorului statului, Carlos Torres Piña.

Un membru al consiliului local și un bodyguard au fost de asemenea răniți în atac.

Atacul asupra primarului a fost comis de un bărbat neidentificat, care a tras în el de șapte ori, a declarat pentru jurnaliști secretarul federal pentru securitate, Omar García Harfuch.

Arma folosită a fost legată de două confruntări armate între grupuri criminale rivale care acționează în regiune, a adăugat el.

„Nu este exclusă nicio ipoteză în ancheta menită să clarifice acest act laș care a curmat viața primarului”, a spus García Harfuch.

Michoacán este unul dintre cele mai violente state din Mexic și reprezintă un adevărat câmp de luptă între diverse carteluri și grupuri criminale care se confruntă pentru controlul teritoriului, al rutelor de distribuție a drogurilor și al altor activități ilicite.

Duminică, sute de locuitori din Uruapan, îmbrăcați în negru și ținând în mâini fotografii ale lui Manzo Rodríguez, au ieșit pe străzile orașului pentru a însoți cortegiul funerar. Ei au scandat „Dreptate, dreptate. Jos Morena”, o referire la partidul de guvernământ al președintei Mexicului, Claudia Sheinbaum.

În ultimele luni, primarul din Uruapan îi ceruse public, prin rețelele sociale, ajutor președintei Sheinbaum pentru a face față cartelurilor și grupărilor criminale. El l-a acuzat pe guvernatorul pro-guvernamental al statului Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, și poliția statală de corupție.

În fruntea cortegiului, un bărbat conducea calul negru al lui Manzo Rodríguez, pe șa fiind așezată una dintre pălăriile sale caracteristice. Un grup de muzicieni, și ei îmbrăcați în negru, urma procesiunea și cânta melodii mariachi.

Pe străduțele înguste ale orașului agricol, zeci de polițiști și militari au păzit zona.

Atacul asupra lui Manzo Rodríguez, fost deputat al partidului Morena, a fost surprins pe video și distribuit pe rețelele de socializare. În înregistrare se văd zeci de locuitori și turiști care se bucurau de eveniment înainte ca mai multe împușcături să răsune, provocând panică și fugă generală.

Într-un alt clip video, o persoană este văzută întinsă pe jos în timp ce un oficial încearcă să-i aplice manevre de resuscitare (CPR).

Manzo Rodríguez se afla sub protecție din decembrie 2024, la trei luni după ce și-a preluat funcția. Măsurile de securitate au fost întărite în luna mai, cu sprijinul poliției municipale și al 14 ofițeri ai Gărzii Naționale, a precizat García Harfuch, fără a specifica motivul exact al deciziei.

Supranumit de unii „Bukele mexican”, în referire la politicile dure de securitate ale președintelui statului El Salvador, Nayib Bukele, Manzo Rodríguez a devenit primar al orașului Uruapan după ce a câștigat alegerile de la jumătatea mandatului cu o mișcare independentă.

Uciderii sale i-a precedat moartea primarului municipiului Tacámbaro, Salvador Bastidas, tot din Michoacán. Bastidas a fost împușcat în iunie, împreună cu bodyguardul său, în timp ce ajungea acasă, în cartierul Centro al orașului.

În octombrie 2024, jurnalistul Mauricio Cruz Solís a fost de asemenea împușcat în Uruapan, la scurt timp după ce îl intervievase pe Manzo Rodríguez.