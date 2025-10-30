Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu au oprit un transport de deşeuri din Republica Moldova, cu destinaţia Turcia / Barjele conţineau motoare dezmembrate şi deşeuri de vehicule scoase din uz / Transportul a fost respins la intrarea în ţară

Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu au oprit, la Galaţi, un transport internaţional de deşeuri, care venea din Republica Moldova şi avea ca destinaţie Turcia. Echipele de control au constatat că barjele conţineau motoare dezmembrate, deşeuri de vehicule scoase din uz, fiind găsite şi particule care indicau prezenţa uleiului uzat. Transportul a fost respins la intrarea în ţară, transmite News.ro.

Reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu au anunţat, joi, că echipe ale instituţiei au oprit, la Punctul de Trecere a Frontierei Galaţi – Port, un transport internaţional de deşeuri.

Acesta venea din Republica Moldova şi avea ca destinaţie finală Turcia. Pe documente, marfa era înregistrată ca ”fier vechi” .

”La verificarea celor două barje, comisarii GNM au constatat că realitatea era alta. Barjele conţineau, de fapt, un amestec de deşeuri din vehicule scoase din uz (VSU), motoare dezmembrate de mari dimensiuni şi deşeuri de echipamente electrice şi electronice (D.E.E.E.).Pe lângă toate acestea s-au găsit şi particule de culoare neagră ce indicau prezenţa de ulei uzat, care excedează grav categoria de deşeuri metalice declarată”, au afirmat reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu.

Din cauza acestor nereguli, transportul a fost respins la intrarea în ţară.