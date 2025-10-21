Garda de Mediu, controale pe fluviul Dunărea cu amenzi în valoare de peste 350.000 de lei şi avertismente / Sesizare penală pentru îngroparea deşeurilor pe malul stâng al fluviului

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Autorităţile au făcut verificări la agenţi economici din judeţele Călăraşi, Constanţa şi Ialomiţa, în cadrul Planului de Acţiune CLEAN WATERS 2025, fiind vizate firme de pe malul Dunării. S-au dat amenzi în valoare de peste 350.000 de lei, dar şi avertismente. Comisarii Gărzii de Mediu au făcut o sesizare penală pentru îngroparea deşeurilor pe malul stâng al fluviului, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”În perioada 13 – 17 octombrie 2025, echipele Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul General, Comisariatul Judeţean Tulcea şi Comisariatul Judeţean Călăraşi – împreună cu Direcţia de Poliţie Transporturi Bucureşti şi Serviciul Judeţean de Poliţie Transporturi Călăraşi au desfăşurat acţiuni de inspecţie şi control pe teritoriile judeţelor Călăraşi, Constanţa şi Ialomiţa, în cadrul Planului de Acţiune CLEAN WATERS 2025”, anunţă, marţu, Garda de Mediu.

Controalele au vizat prevenirea şi combaterea faptelor ilegale din domeniul piscicol şi verificarea respectării legislaţiei de mediu de către operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea pe fluviul Dunărea.

În urma verificărilor, au fost aplicate 16 sancţiuni (9 amenzi contravenţionale în valoare totală de 357.500 lei şi 7 avertismente), s-a întocmit o sesizare penală pentru îngroparea deşeurilor în malul tehnic stâng al Dunării, a fost dispusă suspendarea activităţii unui operator economic şi au fost confiscate 3 unelte de pescuit comercial.

”Printre faptele constatate se numără: îngroparea şi depozitarea necontrolată a deşeurilor, utilizarea ilegală a pontoanelor plutitoare, efectuarea de lucrări pe ape fără acte de reglementare, deversarea apelor uzate direct în apele de suprafaţă şi incendierea deşeurilor”, a transmis Garda de Mediu.