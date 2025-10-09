După mai multe amenzi ce însumează aproape 200 de milioane de euro, retailerul chinez de produse fast-fashion Shein a decis să intensifice controalele interne

Retailerul online de produse fast-fashion Shein a decis să îşi consolideze controalele interne, după o serie de amenzi pentru încălcări ale confidenţialităţii datelor, reduceri false şi greenwashing, informează Reuters, citând o scrisoare către investitori, un memoriu intern şi două surse din apropierea acestui dosar, transmite Agerpres.

Shein, care livrează haine şi accesorii ieftine direct din fabricile din China către peste 150 de ţări, a devenit cel mai mare retailer de produse fast-fashion din lume după vânzări. Dar expansiunea sa rapidă a fost însoţită de încălcări ale reglementărilor pe mai multe pieţe.

Într-o scrisoare către investitori, consultată de Reuters, preşedintele Donald Tang a declarat că firma a creat un „Grup de Integritate în Afaceri” care conectează echipele de conformitate, guvernanţă şi afaceri externe şi a extins, de asemenea, capacităţile de audit intern pentru a întări „disciplina”.

În ultimele trei luni, Shein s-a confruntat cu sancţiuni tot mai mari: o amendă de 150 de milioane de euro (174,53 milioane de dolari) din partea Franţei pentru cookie-urile de pe site-uri web care colectează date despre consumatori fără consimţământ, o amendă de 40 de milioane de euro din partea autorităţii pentru concurenţă din Franţa pentru reduceri înşelătoare şi o amendă de un milion de euro din partea Italiei pentru greenwashing.

Este posibil să urmeze şi alte amenzi, dacă o anchetă europeană privind protecţia consumatorilor constată că produsele vândute pe site-ul web al Shein nu îndeplinesc standardele de siguranţă ale UE.

Conform scrisorii, Shein a testat controale interne îmbunătăţite în Statele Unite, Canada, Brazilia şi Mexic. În prezent, angajează doi analişti de politici de guvernanţă, risc şi conformitate şi un manager de audit intern în Los Angeles, potrivit site-ului său web şi LinkedIn. Nu este clar dacă locurile de muncă anunţate sunt roluri suplimentare.

Revizuirea internă se concentrează pe domeniile în care Shein se confruntă cu riscuri juridice, cum ar fi încălcările legilor privind drepturile de autor şi siguranţa produselor, a declarat o sursă separată cu cunoştinţe directe despre această problemă. Pe măsură ce a crescut amprenta globală a Shein, la fel au crescut şi riscurile, astfel că directorii au decis să aloce mai multe resurse pentru a aborda problemele persistente de conformitate, a spus sursa.

Tang a recunoscut că au apărut „provocările sporite” în al doilea trimestru, invocând tarifele americane şi „intensificarea dificultăţilor politice şi de reglementare” din Europa. Scrisoarea, care nu a fost dezvăluită anterior, a fost trimisă pe 25 august, potrivit unei a doua surse. „În trimestrul al doilea, am crescut ferm în conformitate atât cu planul nostru de expansiune globală, cât şi cu proiecţiile noastre financiare”, a scris Tang.

Firma de consultanţă Coresight Research estimează că veniturile Shein în SUA vor creşte cu 20,1% în 2025, ajungând la 17,2 miliarde de dolari, mai puţin comparativ cu creşterea estimată de 50% în 2024. Shein a mutat o parte mai mare din cheltuielile de marketing către Europa (inclusiv Marea Britanie), care se aşteaptă să depăşească SUA în termeni de venituri, pentru prima dată în acest an, cu un avans de 30,7% până la 17,9 miliarde de dolari.

Europa, în special Franţa, a devenit epicentrul controlului asupra practicilor de afaceri ale Shein. O investigaţie efectuată de o agenţie franceză din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), iniţiată în urma unei plângeri din partea a doi legislatori francezi, a constatat săptămâna trecută că Shein nu respectă liniile directoare OCDE privind conduita responsabilă în afaceri, diligenţa necesară, drepturile de muncă, standardele de mediu şi transparenţa.