VIDEO Robert Negoiţă cere reorganizarea administrației publice locale: ”Noi avem voie să angajăm 855 de oameni. Avem 240 și vă spun că suntem supradimensionați” / Schemele de personal sunt încărcate cu ”rubedenii și colegi de partid”

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 susține că primăriile au schemele de personal ”încărcate” cu ”rubedenii și colegi de partid”, iar în realitate, o treime din angajați nu sunt utili în cadrul instituțiilor.

”Noi, astăzi, când discutăm, avem voie să angajăm 855 de oameni. Pe aparatul primăriei avem 240 și vă spun că suntem supradimensionați.

Vă spune eu, și nu din cărți și nu din auzite, spun că-s aici și știu exact.

Nu mă pricep la foarte multe lucruri, dar la management chiar mă pricep, că asta fac de când mă știu.

Știți care e vestea proastă? Deci 240 din 800, cât sunt? Cel mult o treime. Adevărat? Cele mai multe primării și consilii județene din țara asta au schema completă.

Au schema completă și nu cu cositor, cu instalator, cum avem noi pentru școli și pentru grădinițe, nu cu cei care să repare străzi, cum avem noi, nu cu cei care să facă paza în școli, cum avem noi.

Nu, toate astea sunt externalizate și cu toate astea au organigrama full.

Da, că acolo sunt de la rubedenii și colegi de partid, de au umplut schemele alea de gen, că de-aia e durere mare dacă se face reducere. Da, asta e părerea mea”, a spus primarul pe Instagram.

Primăria Sectorului 3 a anunțat recent că începe un proces de reorganizare.

Potrivit unui comunicat al autorităţii locale transmis în septembrie, instituţia are 750 de angajaţi, dintre care peste 350 sunt contractuali – muncitori care contribuie zilnic la buna funcţionare a Sectorului 3, prin lucrări de drumuri, marcaje rutiere, reparaţii în şcoli, prefabricate, reparaţii diverse la şcoli.

„Nu ar trebui să tăiem din aceste posturi contractuale. Dacă s-ar întâmpla aşa ceva, toate aceste lucrări ne-ar costa mai mult decât dublu, pentru că ar trebui să angajăm firme private”, a declarat Robert Negoiţă.

Primarul Sectorului 3 a explicat atunci că reorganizarea vizează în special aparatul funcţionarilor publici, numărul acestora fiind deja mai mic decât cel al muncitorilor.