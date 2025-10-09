G4Media.ro
USR propune preluarea Arenelor Romane de către Primăria Capitalei în vederea reabilitării

Consilierii generali de la USR au depus un proiect de hotărâre prin care propun ca terenul şi clădirile Arenelor Romane din Sectorul 4 să fie transferate de la Guvern în domeniul public al Municipiului Bucureşti, transmite Agerpres.

Scopul proiectului este reabilitarea şi punerea în valoare a complexului Arenele Romane, un monument istoric construit în 1906 şi considerat un „reper cultural” al Capitalei, conform unui comunicat transmis de USR.

„Transmiterea Arenelor Romane către administraţia locală este un pas firesc şi necesar. Bucureştenii merită să aibă un spaţiu cultural sigur, modern şi deschis comunităţii. ARCUB are expertiza pentru a gestiona acest monument şi a-l reintegra în circuitul cultural şi educaţional al oraşului”, a subliniat Bogdan Sabo, consilier general al USR.

Potrivit proiectului, terenul (6.649 mp) şi clădirile Arenelor Romane vor fi trecute din administrarea Complexului Sportiv Naţional Sala Polivalentă în administrarea ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti.

ARCUB va coordona atât procesul de modernizare, cât şi organizarea evenimentelor culturale, educaţionale sau recreative.

Finanţarea lucrărilor de reparaţii va proveni din bugetul Municipiului Bucureşti şi din fonduri nerambursabile, acolo unde va fi posibil, cu un termen estimat de maximum cinci ani de la preluarea oficială a imobilului, menţionează sursa citată.

„Arenele Romane sunt un simbol al Bucureştiului, dar în ultimele decenii au fost neglijate. Ultimele investiţii majore au avut loc în 1981, iar astăzi clădirile şi gradenele necesită reparaţii urgente pentru siguranţa publicului şi pentru a putea găzdui evenimente culturale la standarde moderne. Prin acest proiect vrem să readucem Arenele în grija Municipiului Bucureşti, unde pot fi administrate corect şi transparent”, a declarat Nicorel Nicorescu, consilier general al USR.

USR menţionează că Arenele Romane au găzduit timp de peste un secol festivaluri, concerte şi evenimente de prestigiu.

„Reabilitarea lor este esenţială pentru păstrarea patrimoniului cultural şi pentru menţinerea unei oferte variate de evenimente în aer liber pentru bucureşteni şi turişti”, se aminteşte în comunicat.


