Drulă: Cred că ar putea fi de bun augur o alianţă pe partea dreaptă, pentru că aceasta este alianţa care a ţinut această caracatiţă pesedistă care a drenat resursele Bucureştiului / Avem şansa să facem o construcţie, împreună cu PNL şi USR Bucureşti
Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat, miercuri, că ar putea fi de bun augur o alianţă pe partea dreaptă, pentru Primăria Capitalei, pentru că aceasta este alianţa care a ţinut această caracatiţă pesedistă care a drenat resursele Bucureştiului, el adăugând că au şansa să facă o construcţie, împreună cu PNL şi USR Bucureşti, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
”Cred că ar putea fi de bun augur o alianţă pe partea dreaptă, pentru că aceasta este alianţa care a ţinut această caracatiţă pesedistă care a drenat resursele Bucureştiului, departe de Primăria Capitalei. (..0 Cred că avem acolo o şansă bună să formăm această alianţă, dar o facem de bună voie şi consimţit şi neforţaţi de nimeni. Deci fiecare partid are absolut libertatea lui să vină cu ce candidat datoreşte, la fel cum fiecare partid are absolut libertatea sa de a se alia cu alte partide” a declarat Cătălin Drulă, în emisiunea România Politică de la Prima News, despre alegerile pentru Capitală.
”Cred că avem şansa să facem o construcţie, împreună cu PNL Bucureşti şi cu USR Bucureşti. Cred că avem multe lucruri în comun şi o istorie de colaborare, pe proiecte şi reprezentăm aceste electorat pe dreapta şi dacă reuşim să ajungem la o înţelegere şi să avem o candidatură comună, e un lucru pe care-l văd fezabil, posibil şi pe care putem construe, pentru viitor. Dar primul lucru este stabilirea alegerilor”, a menţionat Drulă.
Potrivit lui Drulă, alegerile se organizează pe o procedură de urgenţă, de 35 de zile, tot procesul electoral în care campania electorală este de 15 zile.
”Alegerile nu se condiţionează în funcţie de cine va candida la ele. Asta e ceva de negândit, eu n-am mai văzut până acum în democraţia românească. (.) Deci avem un regres democratic în momentul acesta”, a mai afirmat el.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Cătălin Drulă (USR): Nu trebuiau închise școlile în București. Pe baza datelor științifice, nu exista un temei real / Sute de mii de familii au fost afectate de o supra-reacție, determinată mai ales de sensibilitatea politică a viceprimarului Bucureștiului
Raluca Turcan: Observ tot mai des cum Ilie Bolojan devine ţinta atacurilor dinspre PSD, de parcă ar fi duşmanul lor politic de moarte / În schimb, dinspre PNL se aude o tăcere asurzitoare, seamănă izbitor cu cea din alte momente-cheie din trecut
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.