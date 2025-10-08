Drulă: Cred că ar putea fi de bun augur o alianţă pe partea dreaptă, pentru că aceasta este alianţa care a ţinut această caracatiţă pesedistă care a drenat resursele Bucureştiului / Avem şansa să facem o construcţie, împreună cu PNL şi USR Bucureşti

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat, miercuri, că ar putea fi de bun augur o alianţă pe partea dreaptă, pentru Primăria Capitalei, pentru că aceasta este alianţa care a ţinut această caracatiţă pesedistă care a drenat resursele Bucureştiului, el adăugând că au şansa să facă o construcţie, împreună cu PNL şi USR Bucureşti, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Cred că ar putea fi de bun augur o alianţă pe partea dreaptă, pentru că aceasta este alianţa care a ţinut această caracatiţă pesedistă care a drenat resursele Bucureştiului, departe de Primăria Capitalei. (..0 Cred că avem acolo o şansă bună să formăm această alianţă, dar o facem de bună voie şi consimţit şi neforţaţi de nimeni. Deci fiecare partid are absolut libertatea lui să vină cu ce candidat datoreşte, la fel cum fiecare partid are absolut libertatea sa de a se alia cu alte partide” a declarat Cătălin Drulă, în emisiunea România Politică de la Prima News, despre alegerile pentru Capitală.

”Cred că avem şansa să facem o construcţie, împreună cu PNL Bucureşti şi cu USR Bucureşti. Cred că avem multe lucruri în comun şi o istorie de colaborare, pe proiecte şi reprezentăm aceste electorat pe dreapta şi dacă reuşim să ajungem la o înţelegere şi să avem o candidatură comună, e un lucru pe care-l văd fezabil, posibil şi pe care putem construe, pentru viitor. Dar primul lucru este stabilirea alegerilor”, a menţionat Drulă.

Potrivit lui Drulă, alegerile se organizează pe o procedură de urgenţă, de 35 de zile, tot procesul electoral în care campania electorală este de 15 zile.

”Alegerile nu se condiţionează în funcţie de cine va candida la ele. Asta e ceva de negândit, eu n-am mai văzut până acum în democraţia românească. (.) Deci avem un regres democratic în momentul acesta”, a mai afirmat el.