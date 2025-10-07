G4Media.ro
Raluca Turcan: Observ tot mai des cum Ilie Bolojan devine ţinta atacurilor…

Raluca Turcan: Observ tot mai des cum Ilie Bolojan devine ţinta atacurilor dinspre PSD, de parcă ar fi duşmanul lor politic de moarte / În schimb, dinspre PNL se aude o tăcere asurzitoare, seamănă izbitor cu cea din alte momente-cheie din trecut

Deputatul PNL Raluca Turcan semnalează, marţi, că tot mai des Ilie Bolojan devine ţinta atacurilor venite dinspre PSD, de parcă ar fi duşmanul lor politic de moarte şi nu premierul coaliţiei din care şi acest partid face parte şi, în schimb, dinspre PNL se aude o tăcere asurzitoare, care seamănă izbitor cu cea din alte momente-cheie din trecut. Turcan mai afirmă că suntem în situaţia actuală pentru că, în anii trecuţi, în primul rând PSD a împins ţara în derapaje bugetare prin măsuri populiste şi nesustenabile şi se întreabă cui serveşte acest comportament, în care coaliţia îşi sabotează propriul premier, arătând că sigur nu serveşte României, transmite News.ro.

”Observ tot mai des cum Ilie Bolojan devine ţinta atacurilor venite dinspre PSD – de parcă ar fi duşmanul lor politic de moarte, nu premierul care conduce o coaliţie din care chiar PSD face parte. În schimb, dinspre PNL se aude o tăcere asurzitoare. Aproape nimeni nu simte nevoia să iasă public să apere propriul premier. Ce-i drept, în secunda zero rişti să intri sub valul de invective din partea colegilor de Coaliţie. Dar e o tăcere care seamănă izbitor cu cea din alte momente-cheie din trecut”, scrie Turcan pe Facebook.

Liberala arată că „putem fi sau nu de acord cu măsurile lui Bolojan – dar un lucru e sigur: este singurul care şi-a asumat responsabilitatea unei guvernări teribil de dificile, cu bune (puţine) şi cu multe datorii primite pe inventar de la Marcel Ciolacu”.

”Suntem în situaţia actuală pentru că, în anii trecuţi, în primul rând PSD a împins ţara în derapaje bugetare prin măsuri populiste şi nesustenabile. Poate într-o postare viitoare merită să îi amintim pe fiecare, cu nume şi prenume”, adaugă deputatul PNL.

”Până atunci, o întrebare simplă: Cui serveşte acest comportament, în care coaliţia îşi sabotează propriul premier? Pentru că sigur nu serveşte României”, mai afirmă Raluca Turcan.

