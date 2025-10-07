G4Media.ro
SURSE: O nouă amânare în coaliție pe reforma administrației / O nouă…

semnare acord politic kelemen hunor dominic fritz ilie bolojan sorin grindeanu varujan pambuccian
Sorin Grindeanu (stânga) și Dominic Fritz la declarațiile după semnarea acordului politic de formare a coaliției. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

SURSE: O nouă amânare în coaliție pe reforma administrației / O nouă ședință va avea loc lunea viitoare

7 Oct

Liderii coaliției reuniți marți la Palatul Victoria au amânat pentru luni o decizie finală asupra măsurilor privind administraţia publică, conform surselor G4Media.

Vicepreşedintele PSD Lia Olguţa Vasilescu, primar al municipiului Craiova şi preşedinte al Asociaţiei Municipiilor din România, a prezentat, luni, după ședința conducerii partidului, formula cu care PSD merge în coaliție pentru reforma administrației locale. Olguța Vasilescu a precizat că social-democrații solicită și revizuirea OUG 52/2025 pentru că aceasta înseamnă „efectiv blocarea primăriilor”.

Formula cu care PSD merge în coaliție pentru reforma administrației locale: primarii și șefii de consilii județene să decidă dacă fac concedieri sau reduc cheltuielile de salarizare cu 10% / Solicitare de reducere a posturilor cu 10% și în administrația centrală

 

2 comentarii

2 comentarii

  1. Voi special puneti poza asta ca sa se vada cum rad Grindeanu si Fritz de fraierii de romani care au fost arsi cu mariri de taxe+impozite+accize (insemnand cresteri de preturi si inflatie) si mai spera sa vada si vreo reforma, cat de mica! 😛

  2. Astia nici macar 1% dintre bugetari nu vor sa dea afara, desi ar cam trebuie sa zboare mult mai multi. E clar ca urmeaza alte cresteri de taxe si de impozite.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.