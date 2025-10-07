SURSE: O nouă amânare în coaliție pe reforma administrației / O nouă ședință va avea loc lunea viitoare

Liderii coaliției reuniți marți la Palatul Victoria au amânat pentru luni o decizie finală asupra măsurilor privind administraţia publică, conform surselor G4Media.

Vicepreşedintele PSD Lia Olguţa Vasilescu, primar al municipiului Craiova şi preşedinte al Asociaţiei Municipiilor din România, a prezentat, luni, după ședința conducerii partidului, formula cu care PSD merge în coaliție pentru reforma administrației locale. Olguța Vasilescu a precizat că social-democrații solicită și revizuirea OUG 52/2025 pentru că aceasta înseamnă „efectiv blocarea primăriilor”.

Formula cu care PSD merge în coaliție pentru reforma administrației locale: primarii și șefii de consilii județene să decidă dacă fac concedieri sau reduc cheltuielile de salarizare cu 10% / Solicitare de reducere a posturilor cu 10% și în administrația centrală