Oligarhul fugar Ilan Șor, pionul principal al Rusiei în Republica Moldova, are cel puțin 11 portofele cripto. Prin acestea au trecut peste 8 miliarde de dolari

Compania de analiză Elliptic și Agenția de presă IPN au dezvăluit că, de la începutul anului 2024, prin noile portofele de criptomonede asociate cu structurile de afaceri ale lui Ilan Șor au trecut cel puțin 8 miliarde de dolari, potrivit Rador. Aceste informații au ieșit la iveală datorită unei scurgeri de documente interne și a corespondenței dintre membrii grupului Șor.

Schema arăta astfel: banii din Rusia erau transferați prin companii din Kârgâzstan, o țară cu legături strânse cu Moscova. Anterior, IPN a scris deja că, printr-o rețea de intermediari, Șor i-a oferit președintelui Kârgâzstanului, Sadâr Japarov, un avion privat.

În corespondența angajaților companiilor se discută despre tranzacții efectuate în stablecoin-ul USDT (Tether). De exemplu, unul dintre angajați, cu pseudonimul athena1098, a solicitat un transfer de 2 milioane USDT, iar banii au fost trimiși în doar câteva minute.

În total, au fost identificate 11 portofele cripto asociate cu grupul Șor. Prin acestea au trecut cel puțin 8 miliarde de dolari, potrivit unei analize realizate de Elliptic. Compania a examinat tranzacțiile fiecăruia dintre aceste portofele.

Experții subliniază că suma reală ar putea fi și mai mare, deoarece o altă parte a portofelelor nu a fost încă descoperită. În plus, în august 2025 a fost înregistrată o schimbare în masă a adreselor portofelelor – cel mai probabil, în urma scurgerii de date.

În alte conversații ale membrilor grupului din aplicația Mattermost, o persoană cu pseudonimul travolta (care îi aparține lui Ilan Șor) face un rezumat al banilor care au intrat și ieșit în cadrul proiectului A7A5.