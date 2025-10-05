Cum a intrat DNA în Portul Constanța? Marius Voineag: ”Am transformat ofițerii sub acoperire în personaje / Unui investigator i-am dat o mașină scumpă, un X5, o casă bună, bani să-și permită mesele” / Cum se ”trasau” șpăgile pe peștii comandați la restaurant

Marius Voineag, procurorul-șef al DNA, a explicat pentru Antena 3, într-un interviu difuzat duminică seară, cum au reușit procurorii să intre în Portul Constanța, în dosarul cu 40 de inculpați acuzați de dare și luare de mită, între care afaceriști cunoscuți pe plan local, politicieni și funcționari în port.

Voineag susține că a fost nevoie de cinci luni de zile până când DNA a reușit să introducă în port primul ofițer sub acoperire. Pe lângă acesta, alți doi investigatori au fost plasați sub acoperire, în anchetă.

Pentru ca acest lucru să fie posibil, povestește Voineag, cei trei ofițeri au fost transformați în personaje, au primit case și mașini de lux, dar și bani de cheltuială pentru a putea plăti consumațiile costisitoare de la mesele la care se întâlnea cu suspecții, în prezent inculpați trimiși în judecată.

Șeful DNA a povestit și cum inculpații ”trasau” șpăgile pe peștii pe care îi comandau la restaurant și cum indicau pe aceștia ce ”bucată” va lua fiecare din banii care urmau să fie împărțiți.

Voineag a mai spus că în structura centrală a DNA exista un ”deranj” referitor la faptul că în spațiul public exista narativul conform căruia DNA nu se atinge de Portul Constanța.

Voineag a mai declarat că la dosar s-a lucrat ”opac” și ”foarte închis”, doar de la centru, pentru că în Constanța ”existau anumite sensibilități”.

Principalele declarații:

S-a lucrat foarte închis, cu câțiva procurori.

Era un narativ public care ne deranja deja, că nu putem să intrăm în Portul Constanța. Ne deranja din plin.

A fost o chestiune în care am dislocat cât am putut din resursa noastră. E infrastructura critică a statului român și un loc pe unde nu prea am călcat cu anchetele noastre.

Ne-a luat 5 luni de zile să introducem primul investigator în Portul Constanța. A trebuit să-i facem o legendă, să creăm un personaj care să stea în picioare în orice situație.

Oamenii de un anumit calibru la care noi eram atenți să poată să nu dea de știre că el este investigator. I-am dat o mașină scumpă, un X5, să aibă un life style corespunzător, i-am dat o casă foarte bună, a avut cheltuiala suficient de bună încât să-și permită mese de un anumit nivel.

Trei astfel de personaje și niciunul n-a fost prins.

Am lucrat-o opac, de la centru, pentru că erau niște sensibilități la Constanța.

De precizat că într-un interviu recent acordat Context.ro, Laura Codruța Kovesi, fostă șefă DNA și în prezent șefa Parchetului European (EPPO) s-a arătat nemulțumită la rându-i de faptul că instituția pe care o conduce nu a primit nicio sesizare referitoare la Portul Constanța de la autoritățile din România: