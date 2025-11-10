Marius Voineag, șeful DNA: ”Corupția devine tot mai sofisticată, succesul va aparține celor care anticipează” / Reuniune OCDE la București

Marius Voineag, șeful DNA, a transmis luni, la o reuniune organizată de OCDE, la București, că fenomenul corupției devine ”tot mai sofisticat”, iar succesul ”nu va aparține celor care reacționează, ci celor care anticipează”:

”Într-o lume în care corupția devine tot mai sofisticată, succesul nu va aparține celor care reacționează, ci celor care anticipează”, a transmis Voineag la a XV-a Reuniune a Rețelei de Aplicare a Legii (ACN LEN) organizată de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare (OCDE), în cooperare cu DNA.

Voineag a mai spus că aderarea României la OCDE reprezintă ”o oportunitate de a avea acces la o comunitate de practicieni și standarde avansate în combaterea corupției internaționale și la un cadru care ne va permite să ne calibrăm constant metodele de lucru la nivelul celor la performante structuri anticorupție din lume”.

Evenimentul a reunit procurori, anchetatori și experți anticorupție din 40 de state din Europa de Est, Asia Centrală și din state membre OCDE, într-un schimb de experiență despre practici internaționale în aplicarea legislației anticorupție.

La reuniune au participat și ministrul Justiției, Radu Marinescu, Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și coordonator național pentru procesul de aderare a României la OCDE și Julia Fromholz, șefa Diviziei Anticorupție, Direcția pentru Afaceri Financiare și Întreprinderi a OCDE.

Notă: OCDE reunește 38 de state, printre cele mai dezvoltate din lume din punct de vedere economic. Apartenența unei țări la OCDE funcționează ca o garanție pentru potențialii investitori că acel stat respectă standardele organizației.

Aderarea la OCDE

Obiectivul României de a adera în 2026 la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică este “ambițios”, dar „realizabil”, a declarat în septembrie, la București, secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, într-o conferință comună de presă cu premierul Ilie Bolojan, nota G4Media în 15 septembrie.

“Chiar dacă nu există o dată finală, Guvernul a stabilit obiectivul ambițios dar cred realizabil al finalizării acestui proces în 2026”, a spus Corman, care a precizat că în prezent România intră în etapele finale ale aderării și 15 din cele 25 de comitete OCDE au adoptat deja concluzii pozitive. În continuare, urmează evaluarea cu analiza economică, care va fi lansată în martie 2026 la București, a adăugat secretarul general al organizației, care a optat “progresele foarte bune” făcute de România.

Premierul Ilie Bolojan spunea la acea vreme că aderarea la OCDE va însemna pentru România reputație internațională și creșterea încrederii piețelor, punerea economiei țării pe baze cât mai sănătoase și politici publice care se bazează pe date.

Comitete închise. Și ce mai e de negociat

România a primit, în 24 octombrie, cel de-al 16-lea Aviz Formal în procesul de aderare la OCDE – cel al Comitetului pentru Statistică și Politicile de Statistică, a anunțat într-o postare pe rețelele sociale Luca Niculescu, gestionarul procesului de aderarea a României în clubul economic OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică).

Avizele Formale sunt similare cu jaloanele sau țintele din PNRR și reprezintă borne obligatorii în procesul de aderarea. Primirea acestor Avize Formale înseamnă că România îndeplinește standardele organizației pe diferite domenii.

Până acum, România a depășit 16 astfel de borne și mai are de trecut 9.

Primirea celui de-al 16-lea aviz înseamnă că Sistemul Statistic Național este considerat ca fiind aliniat la standardele organizației în domeniu, a declarat Luca Niculescu.

”Este un pas cu adevărat important, pentru că statistica este coloana vertebrală a OCDE. Tot ce face organizația – analize, rapoarte, recomandări de politici – se bazează pe date riguroase și comparabile între țări. OCDE joacă un rol esențial în dezvoltarea standardelor statistice internaționale. Lucrează îndeaproape cu ONU, FMI, Banca Mondială și Eurostat pentru a asigura coerența globală a datelor. Iar domeniile acoperite de statisticile OCDE sunt foarte multe: economie, educație, sănătate, mediu, energie, muncă, inovație, guvernanță – practic toate marile teme care ne definesc viața”, a mai spus el.

Comitetele rămase de negociat:

* Comitetul pentru Investiții

* Grupul de Lucru pentru Combaterea Mitei în Tranzacțiile Internaționale de Afaceri

* Comitetul pentru Piețe Financiare

* Comitetul pentru Afaceri Fiscale

* Comitetul pentru Politica de Mediu

* Comitetul pentru Produse Chimice și Biotehnologie

* Comitetul pentru Guvernanță Publică

* Comitetul pentru Comerț

* Comitetul pentru Evaluare Economică și de Dezvoltare

Comitetele închise: