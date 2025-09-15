Secretarul general al OCDE: Obiectivul României de aderare la organizație în 2026 este “ambițios”, dar “realizabil”

Obiectivul României de a adera în 2026 la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică este “ambițios”, dar „realizabil”, a declarat luni, la București, secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, într-o conferință comună de presă cu premierul Ilie Bolojan.

“Chiar dacă nu există o dată finală, Guvernul a stabilit obiectivul ambițios dar cred realizabil al finalizării acestui proces în 2026”, a spus Corman, care a precizat că în prezent România intră în etapele finale ale aderării și 15 din cele 25 de comitete OCDE au adoptat deja concluzii pozitive.

În continuare, urmează evaluarea cu analiza economică, care va fi lansată în martie 2026 la București, a adăugat secretarul general al organizației, care a optat “progresele foarte bune” făcute de România.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că aderarea la OCDE va însemna pentru România reputație internațională și creșterea încrederii piețelor, punerea economiei țării pe baze cât mai sănătoase și politici publice care se bazează pe date.

“Locul nostru este în OECD. Suntem hotărâți să facem tot ce ține de noi pentru ca România să adere la OECD anul viitor”, a mai spus primul ministru.



România a început, în iunie 2022, discuţiile de aderare la Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică, care presupune alinierea la cele mai înalte standarde în materie de politici economice, fiscale, de transparenţă decizională şi sectoriale.

Discuţiile de aderare se desfăşoară în baza Foii de Parcurs adoptate de OCDE, document în baza căruia România este evaluată de 25 de Comitete sectoriale. Finalizarea evaluării tehnice în fiecare comitet presupune adoptarea unui Aviz formal, care certifică gradul de pregătire internă a României din perspectiva alinierii la standardele, principiile şi politicile OCDE. România va adera la organizaţie după parcurgerea acestor etape şi adoptarea unei Decizii a Consiliului OCDE.

În prezent, OCDE are 38 de state membre, incluzând principalele economii ale lumii. Alături de România, alte şapte state au statut de candidat: Argentina, Brazilia, Bulgaria, Croaţia, Indonezia, Peru, Thailanda, potrivit MAE.