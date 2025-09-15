G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Secretarul general al OCDE: Obiectivul României de aderare la organizație în 2026…

Press Conference of Secretary-General Mathias Cormann and Peter Hass.
Secretarul General al OCDE, Mathias Cormann Sediul OECD, Paris

Secretarul general al OCDE: Obiectivul României de aderare la organizație în 2026 este “ambițios”, dar “realizabil”

Articole15 Sep • 158 vizualizări 0 comentarii

Obiectivul României de a adera în 2026 la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică este “ambițios”, dar „realizabil”, a declarat luni, la București, secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, într-o conferință comună de presă cu premierul Ilie Bolojan.

Chiar dacă nu există o dată finală, Guvernul a stabilit obiectivul ambițios dar cred realizabil al finalizării acestui proces în 2026”, a spus Corman, care a precizat că în prezent România intră în etapele finale ale aderării și 15 din cele 25 de comitete OCDE au adoptat deja concluzii pozitive.

În continuare, urmează evaluarea cu analiza economică, care va fi lansată în martie 2026 la București, a adăugat secretarul general al organizației, care a optat “progresele foarte bune” făcute de România.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că aderarea la OCDE va însemna pentru România reputație internațională și creșterea încrederii piețelor, punerea economiei țării pe baze cât mai sănătoase și politici publice care se bazează pe date.

“Locul nostru este în OECD. Suntem hotărâți să facem tot ce ține de noi pentru ca România să adere la OECD anul viitor”, a mai spus primul ministru.


România a început, în iunie 2022, discuţiile de aderare la Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică, care presupune alinierea la cele mai înalte standarde în materie de politici economice, fiscale, de transparenţă decizională şi sectoriale.

Discuţiile de aderare se desfăşoară în baza Foii de Parcurs adoptate de OCDE, document în baza căruia România este evaluată de 25 de Comitete sectoriale. Finalizarea evaluării tehnice în fiecare comitet presupune adoptarea unui Aviz formal, care certifică gradul de pregătire internă a României din perspectiva alinierii la standardele, principiile şi politicile OCDE. România va adera la organizaţie după parcurgerea acestor etape şi adoptarea unei Decizii a Consiliului OCDE.

În prezent, OCDE are 38 de state membre, incluzând principalele economii ale lumii. Alături de România, alte şapte state au statut de candidat: Argentina, Brazilia, Bulgaria, Croaţia, Indonezia, Peru, Thailanda, potrivit MAE.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Nicușor Dan: Dacă menținem ritmul, România va adera la OCDE anul viitor

Articole15 Sep • 281 vizualizări
0 comentarii

„Adolescence”, „The Studio” și „The Pitt” domină Premiile Emmy / Owen Cooper devine cel mai tânăr actor care câștigă un premiu Emmy

Articole15 Sep • 440 vizualizări
0 comentarii

VIDEO Insula din Caraibe care sfidează amenințarea existențială a uraganelor: „Dacă cultura noastră supraviețuiește, atunci și noi vom supraviețui”

Articole14 Sep • 571 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.