Instanța decide joi asupra cererii de arestare preventivă a trei persoane inculpate în dosarul exploziei din cartierul Rahova / Procurorii cer și interzicerea desfășurării activității pentru firma care a făcut verificarea rețelei de gaze

Judecătoria Sectorului 5 decide, joi, dacă dispune măsura arestului preventiv pentru cele trei persoane inculpate în dosarul exploziei de la blocul din cartierul Rahova. Instanța a fost sesizată de procurori și cu propunea de a impune măsuri preventive față de Amproperty Construct SRL din Bucureşti, care ar fi făcut verificarea reţelei de gaze după venirea Distrigaz.

Procurorii cer interzicerea desfășurării activității pentru firma Amproperty Construct SRL, au declarat pentru G4Media surse judiciare.

Cele trei persoane reținute miercuri sunt Burcea Mihai, Soare Andrei Robert și Costache George Daniel, potrivit portalului instanțelor.

Este vorba despre un angajat al companiei Distrigaz și doi angajați ai firmei Amproperty Construct SRL din Bucureşti, care ar fi făcut verificarea reţelei de gaze după venirea Distrigaz. Cei trei sunt acuzați de distrugere calificată.

De asemenea, un director adjunct al Distrigaz Rețele Sud a fost citat miercuri seară la Parchetul Curții de Apel București și i s-a adus la cunoștință calitatea companiei de suspectă, ca persoană juridică, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare. Compania este învinuită pentru distrugere calificată.

Procurorii au făcut miercuri percheziții în dosarul exploziei la blocul din cartierul bucureștean Rahova. Perchezițiile au fost efectuate în București, Ilfov, Prahova și Teleorman, la sediile Distrigaz, la firma privată de verificare a instalației, dar și la alte persoane fizice și juridice și vizează ridicarea de documente și unități de stocare.

Dosarul deschis în urma exploziei din blocul din cartierul Rahova vizează infracţiunea de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, iar cercetările se desfăşoară in rem.

O explozie extrem de puternică s-a produs vineri, 17 octombrie, într-un bloc din Capitală de pe strada Petre Ispirescu, lângă Liceul Dimitrie Bolintineanu, de pe Calea Rahovei din Sectorul 5 al Capitalei. În urma exploziei, trei persoane au murit și alte 13 au fost rănite.