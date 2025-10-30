Spaţiile exterioare incluse în turul „Porţi Deschise la Palatul Cotroceni”, închise publicului până în aprilie
Vizitarea spaţiilor exterioare din cadrul Complexului „Palatul Cotroceni” va fi temporar suspendată de la 1 noiembrie până în aprilie, din cauza condiţiilor meteo, informează Administraţia Prezidenţială.
Evenimentul „Porţi Deschise la Palatul Cotroceni” va reveni în format complet începând cu luna aprilie 2026, după Sărbătoarea Sfintelor Paşti, în funcţie de condiţiile meteorologice, arată sursa citată.
Pe durata sezonului rece, vizitatorii sunt în continuare bineveniţi pentru tururile interioare, cu menţiunea că traseul de vizitare va suferi ajustări. Muzeul Naţional Cotroceni va anunţa din timp toate detaliile legate de noul traseu. Programul de vizitare rămâne neschimbat, inclusiv în zilele de weekend, respectiv între orele 9:00 şi 17:00, transmite Agerpres.
Accesul se face prin Punctul de Control – Pavilion acces vizitatori muzeu, situat pe şoseaua Cotroceni.
