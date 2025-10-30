G4Media.ro
Spaţiile exterioare incluse în turul „Porţi Deschise la Palatul Cotroceni", închise publicului…

sursa foto: Facebook / Administrația Prezidențială a României

Spaţiile exterioare incluse în turul „Porţi Deschise la Palatul Cotroceni”, închise publicului până în aprilie

Articole30 Oct • 157 vizualizări 0 comentarii

Vizitarea spaţiilor exterioare din cadrul Complexului „Palatul Cotroceni” va fi temporar suspendată de la 1 noiembrie până în aprilie, din cauza condiţiilor meteo, informează Administraţia Prezidenţială.

Evenimentul „Porţi Deschise la Palatul Cotroceni” va reveni în format complet începând cu luna aprilie 2026, după Sărbătoarea Sfintelor Paşti, în funcţie de condiţiile meteorologice, arată sursa citată.

Pe durata sezonului rece, vizitatorii sunt în continuare bineveniţi pentru tururile interioare, cu menţiunea că traseul de vizitare va suferi ajustări. Muzeul Naţional Cotroceni va anunţa din timp toate detaliile legate de noul traseu. Programul de vizitare rămâne neschimbat, inclusiv în zilele de weekend, respectiv între orele 9:00 şi 17:00, transmite Agerpres.

Accesul se face prin Punctul de Control – Pavilion acces vizitatori muzeu, situat pe şoseaua Cotroceni.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

