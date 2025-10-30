G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Erdogan către Merz: Germania nu vede genocidul israelian din Gaza?

Gaza
Sursa foto Dreamstime

Erdogan către Merz: Germania nu vede genocidul israelian din Gaza?

Articole30 Oct • 226 vizualizări 0 comentarii

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a criticat joi Germania pentru ceea ce a numit ignorarea de către aceasta a „genocidului” comis de Israel, a foametei şi atacurilor din Gaza, în cursul conferinţei de presă comune cu cancelarul german Friedrich Merz, aflat în vizită la Ankara, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Potrivit lui Erdogan, Israelul deţine arme nucleare şi de altă natură pe care le foloseşte împotriva Gazei şi cu care ameninţă teritoriul palestinian, în timp ce gruparea militantă palestiniană Hamas nu deţine niciuna dintre acestea. Preşedintele turc a menţionat că Israelul a atacat din nou Gaza în ultimele zile, în pofida armistiţiului.

„Nu vede Germania aceste lucruri?”, s-a întrebat el la conferinţa de presă, adăugând că este datoria umanitară a Turciei, Germaniei şi a altor ţări să pună capăt foametei şi masacrelor din Gaza.

Cancelarul Merz se află în prima sa vizită în Turcia, cooperarea în sfera apărării fiind unul dintre principalele subiecte de pe agendă.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Germania a adoptat cea mai mare creştere a salariului minim de la introducerea acestuia în urmă cu zece ani

Articole30 Oct • 788 vizualizări
0 comentarii

Germania analizează naţionalizarea activelor locale ale Rosneft după sancţiunile impuse de SUA / Rafinăria Schwedt furnizează ce mai mare parte a combustibilului pentru Berlin

Articole30 Oct • 435 vizualizări
0 comentarii

Israelul anunţă că revine la încetarea focului în Fâşia Gaza „după o serie de atacuri în care au fost atinse zeci de obiective teroriste” / Apărarea Civilă Palestiniană susține că în bombardamente au murit o sută de persoane, dintre care 35 de copii

Articole29 Oct • 124 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.