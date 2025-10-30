Erdogan către Merz: Germania nu vede genocidul israelian din Gaza?

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a criticat joi Germania pentru ceea ce a numit ignorarea de către aceasta a „genocidului” comis de Israel, a foametei şi atacurilor din Gaza, în cursul conferinţei de presă comune cu cancelarul german Friedrich Merz, aflat în vizită la Ankara, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit lui Erdogan, Israelul deţine arme nucleare şi de altă natură pe care le foloseşte împotriva Gazei şi cu care ameninţă teritoriul palestinian, în timp ce gruparea militantă palestiniană Hamas nu deţine niciuna dintre acestea. Preşedintele turc a menţionat că Israelul a atacat din nou Gaza în ultimele zile, în pofida armistiţiului.

„Nu vede Germania aceste lucruri?”, s-a întrebat el la conferinţa de presă, adăugând că este datoria umanitară a Turciei, Germaniei şi a altor ţări să pună capăt foametei şi masacrelor din Gaza.

Cancelarul Merz se află în prima sa vizită în Turcia, cooperarea în sfera apărării fiind unul dintre principalele subiecte de pe agendă.