Israelul anunţă că revine la încetarea focului în Fâşia Gaza „după o serie de atacuri în care au fost atinse zeci de obiective teroriste” / Apărarea Civilă Palestiniană susține că în bombardamente au murit o sută de persoane, dintre care 35 de copii

Armata israeliană a anunţat miercuri că, „după o serie de atacuri în care au fost atinse zeci de obiective teroriste”, reia aplicarea încetării focului în Fâşia Gaza, unde a cauzat moartea a cel puţin o sută de persoane, potrivit autorităţilor enclavei palestiniene, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

„Conform directivei instituţiei politice şi după o serie de atacuri în care au fost atinse zeci de obiective teroriste şi au fost neutralizaţi terorişti, armata a reluat aplicarea încetării focului ca răspuns la încălcările Hamas”, se arată în comunicat.

Armata israeliană susţine că a „neutralizat 30 de terorişti care ocupau posturi de comandă în organizaţii teroriste care operează în Fâşia Gaza”, deşi versiunea Apărării Civile palestiniene din Gaza afirmă că în bombardamente au murit o sută de persoane, dintre care 35 de copii.

„Armata va continua să respecte acordul de încetare a focului şi va răspunde ferm la orice încălcare a acestuia”, se arată în comunicat.

Acest val de atacuri care a lovit de la nord la sud enclava palestiniană între marţi, ora 19:00 (16:00 GMT) şi miercuri, ora 10:00 (7:00 GMT) miercuri a provocat, de asemenea, moartea a cel puţin şapte femei, conform raportărilor din partea morgilor spitalelor din enclavă şi a Apărării Civile palestiniene.

Israelul, care a înarmat grupuri opuse autorităţilor locale, spune că Hamas a ucis un soldat israelian într-o ambuscadă lansată marţi la Rafah, în extremitatea sudică a Fâşiei Gaza, în timp ce grupul palestinian neagă implicarea în noi confruntări.