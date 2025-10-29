SURSE Premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan discută miercuri la Cotroceni despre situația politică din coaliție și măsurile de reformă

Premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan discută miercuri la Palatul Cotroceni despre situația politică din coaliția de guvernare și despre viitoarele pachete de reformă în administrație, au declarat pentru G4Media surse politice.

UPDATE Ora 13:07 Premierul Bolojan a ajuns la Palatul Cotroceni

Întâlnirea celor doi vine pe fondul atacurilor în serie lansate de șeful interimar al PSD, Sorin Grindeanu, la adresa premierului Ilie Bolojan.

De asemenea, discuția are loc în contextul în care PSD a blocat constant mai multe reforme dorite de Bolojan, precum cea a administrației locale și centrale.

În plus, o altă reformă cerută de premier, a pensiilor speciale ale magistraților, a fost blocată de Curtea Constituțională.

