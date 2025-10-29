„Mâini roșii” la Memorialul Holocaustului din Paris: miercuri începe procesul acuzaților, pe fondul suspiciunilor de interferență rusă

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Patru bărbați bulgari, dintre care unul este fugar, sunt judecați începând de miercuri pentru vandalism agravat și conspirație criminală în fața camerei a 14-a a Curții Penale din Paris. Deși trei dintre ei își recunosc acțiunile, neagă orice operațiune antisemită orchestrată de Moscova.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Aceștia sunt suspectați de vandalizarea Memorialului Holocaustului și a mai multor străzi din Paris în mai 2024, prin aplicarea a aproximativ 30 de graffiti-uri cu „mâini roșii”, un simbol controversat al cauzei pro-palestiniene, relatează francinfo.

În timpul acestui proces, care durează până vineri, Mircho A., Georgi F. și Kiril M. se vor confrunta cu acuzații de „vătămare gravă”, comise în grup și motivate de presupusa apartenență rasială, etnică sau religioasă, precum și de „conspirație criminală”.

Cel de-al patrulea suspect, Nikolay I., pe care acuzarea îl acuză că „a făcut rezervări de cazare și transport pentru principalii autori”, este urmărit penal pentru complicitate la vătămare corporală agravată și pentru conspirație criminală. Trei dintre cei patru suspecți se află în arest preventiv după ce au fost extrădați în Franța de către Croația și Bulgaria. Mircho A., „care este fugar, face obiectul unui mandat de arestare și poate fi judecat în lipsă”, a declarat parchetul într-o hotărâre din iulie, pe care franceinfo a putut să o consulte.

Cu toții riscă până la șapte ani de închisoare și o amendă de 75.000 de euro. Cu toate acestea, autorii nu pot fi judecați pentru „daune aduse intereselor unei puteri, companii sau organizații străine”, deoarece această infracțiune, creată la sfârșitul lunii iulie 2024, nu exista la momentul evenimentelor în cauză. Iată ce trebuie să știți despre acest proces.

Etichete apărute în miez de noapte într-un context volatil

În noaptea de 13 spre 14 mai 2024, două persoane cu glugi au folosit șabloane pentru a aplica graffiti pe Zidul Drepților între Popoare, în fața Memorialului Shoah din Paris. O a treia persoană a filmat scena cu telefonul mobil. Era în jurul orei 4:00 dimineața. Scena a fost surprinsă de camerele de supraveghere. Surprinși de un agent de securitate de la fața locului, autorii au fugit. Pe zidul, care poartă numele a 3.900 de bărbați și femei ne-evrei care au ajutat la salvarea evreilor în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, au lăsat 35 de etichete care înfățișează mâini roșii. Alte graffiti similare au fost găsite și pe zidurile orașului, în special în arondismentele 4 și 5.

Într-un moment în care Franța este divizată din cauza războiului din Gaza, simbolul „mâinilor roșii” nu este nesemnificativ: potrivit biroului procurorului, acesta ar putea fi „legat de linșajul a doi soldați israelieni de către o gloată palestiniană la Ramallah, în Cisiordania, în anul 2000” în timpul celei de-a doua Intifade. Acest simbol a stârnit controverse cu câteva săptămâni mai devreme, când studenții de la Sciences Po și-au ridicat mâinile pictate în roșu în timpul unei demonstrații pro-palestiniene în fața instituției lor.

„Scopul este de a-i tulbura pe concetățenii noștri, de a ridica semne de întrebare despre țara în care trăim, despre siguranța lor și apoi de a crea diviziuni în cadrul comunităților”, a declarat procurorul public din Paris, Laure Beccuau, la France Télévisions în septembrie anul trecut. Procuroarea a numărat nouă cazuri legate de presupuse tentative de interferență străină gestionate de jurisdicția sa din octombrie 2023. Cazul „Mâinile Roșii” este primul care ajunge în instanță.

O anchetă posibilă datorită imaginilor de supraveghere video

Utilizarea imaginilor de supraveghere video și a înregistrărilor telefonice ale suspecților a jucat un rol crucial în anchetele efectuate de unitatea de anchetă criminală și de serviciul judiciar al Direcției Generale de Securitate Internă (DGSI). Potrivit parchetului, acest lucru le-a permis anchetatorilor să „retragă mișcările” celor trei vandali, din centrul Parisului până la fuga lor în Bulgaria.

După ce au fost prinși în flagrant de un agent de pază, autorii și-au aruncat hainele la gunoi și au sărit într-o berlină albă, care i-a lăsat la ora 4:36 dimineața în fața unui hotel din arondismentul 20 al Parisului. Aceștia plănuiau acest atac încă din 11 mai. „O percheziție a hotelului a descoperit o copie a unui act de identitate pe numele lui Mircho A.”, a declarat parchetul. Două ore mai târziu, Mircho A., Georgi F. și Kiril M. au plecat din autogara Bercy cu autobuzul, îndreptându-se spre Bruxelles, apoi și-au continuat călătoria cu avionul în aceeași seară spre Sofia, capitala Bulgariei.

Pe 26 iulie 2024, Tribunalul Judiciar din Paris a aflat despre arestarea lui Georgi F. și Kiril M. în Bulgaria și a lui Nikolay I. în Croația. Acesta din urmă a fost predat autorităților franceze pe 9 august, în timp ce ceilalți doi suspecți au fost predați puțin mai târziu, pe 18 și 22 octombrie. Mircho A., care face obiectul unui mandat de arestare, este încă în libertate.

Suspecți cu tatuaje neonaziste: Ce rol a jucat fiecare dintre suspecți în operațiune?

Toți îl prezintă pe Mircho A., încă fugar, drept creierul din spatele operațiunii „Mâinile Roșii”. Deși cei trei bulgari reținuți recunosc acuzațiile împotriva lor, aceștia neagă orice acțiune antisemită orchestrată de Kremlin. Totuși, o imagine surprinsă de camerele de securitate ale hotelului îl arată pe Mircho A. purtând inscripții ciudate pe gambe: „Acestea sunt tatuaje care se găsesc frecvent în rândul neonaziștilor, deoarece «88» se referă la a opta literă a alfabetului, «H»”, folosită pentru a-l desemna pe Adolf Hitler, a explicat pentru France Télévisions Matthieu Suc, jurnalist la Mediapart și autor al unei anchete privind operațiunea „mâinile roșii”. Suspectul poartă și alte tatuaje neonaziste, pe care le afișează pe contul său de Facebook.

Georgi F., unul dintre presupușii artiști graffiti, susține că a fost recrutat de Mircho A. pentru 1.000 de euro, ca parte a unui proiect de pace între Israel și Palestina. El neagă că ar cunoaște semnificația „mâinilor roșii”. „Nu merit cinci ani de închisoare pentru că eram beat și am pictat câțiva pereți. Abia aici, la întoarcerea în Bulgaria, am descoperit ce pictasem și pe ce clădire”, a pledat el în momentul extrădării sale. La fel ca Mircho A., el afișează, în fotografiile de pe contul său de Facebook, tatuaje emblematice pentru Germania nazistă, precum o svastică și un vultur imperial.

Când a fost interpelat de anchetatori cu privire la aceste tatuaje, Georgi F. a făcut referire la convingerile sale din trecut. Kiril M., suspectat că a filmat vandalismul, a recunoscut, de asemenea, că a îndeplinit o sarcină la cererea prietenului său din copilărie, Mircho A., de data aceasta pentru 500 de euro. Tânărul de 28 de ani a pledat naivitate în fața anchetatorilor: a crezut că graffiti-ul era o glumă și a susținut că Mircho A. a profitat de el. „Clientul meu era doar un adept, un străin și complet inconștient de locația implicată. Pentru el, a fost pur și simplu vandalism fără consecințe”, a declarat pentru AFP avocata sa, Camille Di Tella.

Nikolay I. pare a fi „trezorierul” grupării: el a recunoscut în fața anchetatorilor că a cumpărat biletele de autobuz și de avion, precum și rezervarea și plata hotelului pentru celelalte trei, potrivit unui document judiciar consultat de franceinfo. Șomerul de 40 de ani a mai spus că a acționat la cererea vechiului său prieten, Mircho A. „Clientul meu nu este persoana pe care o prezintă acuzarea și este departe de a fi cineva care ar putea nutri sentimente antisemite”, a declarat avocatul său, Vladimir Ivanov, pentru franceinfo. Când a fost confruntat de anchetatori, el a negat că s-ar fi angajat în activități „pro-ruse”, așa cum se menționează într-un raport al DGSI (Direcția Generală de Securitate Internă) către procuratură. Cu toate acestea, în fotografiile văzute de France 2, traderul de criptomonede apare ca un fost membru activ al milițiilor pro-ruse.

În spatele operațiunii, spectrul Kremlinului

Când a fost descoperit graffiti-ul cu mâna roșie, unii l-au văzut ca pe un „copiere” a Stelelor albastre ale lui David etichetate pe zidurile Parisului cu șapte luni mai devreme. Autoritățile reușiseră să-l găsească pe creierul principal, omul de afaceri moldovean pro-rus Anatoli Prizenko. Posibilitatea unei interferențe rusești în operațiunea „mâini roșii” a fost confirmată și de anchetatorii DGSI în luna mai a anului trecut. „Note de informații din surse deschise au fost adăugate la dosar, indicând ipoteza că această acțiune a făcut probabil parte dintr-o tentativă de destabilizare a Franței orchestrată de serviciile de informații rusești”, a declarat parchetul.

Un modus operandi recurent în aceste noi tipuri de operațiuni de destabilizare este acela că cei din spatele lor subcontractează unor „intermediari”, pe care îi plătesc „pentru sarcini specifice prin intermediul unor intermediari, în special în țările vecine cu Rusia”. Georgi F. recunoaște chiar că a participat la operațiunea cu sicriul de la Turnul Eiffel din iunie 2024. Aceste operațiuni la sol sunt apoi amplificate artificial online: metoda de interferență este astfel descrisă ca fiind „hibridă”, combinând metode tradiționale și digitale. Pentru parchet, graffiti-urile de pe memorialul Holocaustului fac parte dintr-o „strategie mai amplă care vizează răspândirea de informații false și, de asemenea, divizarea opiniei publice franceze sau inflamarea tensiunilor interne”.