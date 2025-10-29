G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Germania creşte salariul minim pe economie, în pofida opoziţiei patronatelor

germania diaspora populatie berlin
sursa foto: Unsplash/ Raja Sen

Germania creşte salariul minim pe economie, în pofida opoziţiei patronatelor

Articole29 Oct • 681 vizualizări 0 comentarii

 Guvernul federal german a decis miercuri să majoreze salariul minim pe economie în două trepte, respectiv la 13,90 euro brut pe oră începând cu 1 ianuarie 2026 şi la 14,60 euro brut pe oră la începutul anului 2027, faţă de nivelul de 12,82 de euro din prezent, relatează agenţia EFE, conform Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Peste şase milioane de angajaţi vor beneficia de această creştere, adică toţi cei care în prezent câştigă mai puţin de 13,90 de euro pe oră, a precizat purtătorul de cuvânt al guvernului condus de cancelarul Friedrich Merz.

Odată ce salariul minim pe economie va ajunge la 14,60 de euro în 2027, acesta va creşte cu circa 40% faţă de nivelul din 2015, anul când Germania a introdus salariul minim pe economie, care de atunci a fost deja majorat de patru ori.

Decizia creşterii salariului minim a fost adoptată în pofida opoziţiei patronatelor şi urmează unei recomandări formulate în acest sens de Comisia pentru Salariul Minim, în cadrul căreia reprezentanţii salariaţilor şi ai patronatelor au avut discuţii aprinse.

Social-democraţii, care formează împreună cu conservatorii cancelarului Friedrich Merz coaliţia de guvernare, au promis în campania electorală pentru alegerile legislative desfăşurate în februarie creşterea salariului minim pe economie la 15 euro pe oră.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.