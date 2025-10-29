MAX, aplicația care ar trebui să înlocuiască Whatsapp în Rusia, este un „gulag virtual” capabil să spioneze 40 de milioane de ruși

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

De câteva luni, cei aproape 100 de milioane de utilizatori ruși ai Whatsapp se confruntă cu probleme de conexiune din ce în ce mai frecvente. De la o zi la alta, devine imposibil să se efectueze apeluri sau să se trimită mesaje. Regiuni întregi ale acestei țări gigantice sunt brusc afectate, izolate de lume, iar populația nu mai poate să-și contacteze rudele și prietenii prin acest mijloc de comunicare, scrie BFM TV.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

WeChat ca model…

Problema nu este de natură tehnică, ci politică. Anton Goreklin, prim-vicepreședinte al comisiei pentru politica informațională a Dumei, adunarea legislativă rusă, a declarat pe Telegram că „Whatsapp ar trebui să se pregătească să părăsească piața rusă”, după cum scria Le Figaro, în iulie anul trecut. Software-ul de mesagerie este, până la urmă, american, iar în prezent, în ciuda lui Donald Trump, Statele Unite figurează în continuare pe lista „țărilor inamice”.

Dar Rusia, la fel ca natura, pare să urască vidul și, din luna martie a acestui an, o nouă aplicație oferă un serviciu similar cu cel al Whatsapp.

Se numește MAX și este dezvoltată de VKontakte, gigantul rus al rețelelor sociale. În iunie, potrivit Interfax, o agenție de presă rusă, MAX avea deja un milion de utilizatori. În august, tot potrivit aceleiași surse, numărul total de utilizatori înregistrați se ridica la 18 milioane. Dar, de la 1 septembrie, MAX ar trebui să fie instalată implicit pe toate smartphone-urile (și tabletele) noi vândute pe teritoriul Federației Ruse. Se pare că ar avea acum 40 de milioane de utilizatori…

Kremlinul ca sponsor

O performanță comercială pentru Facebook-ul rus? Nu chiar, MAX nu are de ce să se teamă de furia unei autorități locale de reglementare a concurenței. Aplicația de mesagerie are un model de urmat, WeChat (Weixin, în denumirea sa chineză), de la Tencent. De la lansarea sa în 2011, aceasta a devenit indispensabilă în China. Pe lângă faptul că permite comunicarea cu prietenii, aceasta servește și la plata chiriei, a cumpărăturilor și a facturilor și se află în centrul diverselor demersuri administrative. Un fel de hub omniprezent pe care guvernul chinez îl supraveghează, evident, cu mare atenție.

Fidel modelului său, MAX integrează un chatbot inteligent, numit GigaChat 2.0, care este capabil să rezerve bilete sau să efectueze transferuri bancare. Fidel modelului său, MAX este, de asemenea, și mai ales, sub controlul Kremlinului. Astfel, o mare parte din funcționarii publici sau angajații conglomeratelor de stat ar fi obligați să îl utilizeze, chiar și în școli, unde grupurile de discuții părinți-profesori ar fi migrat către MAX.

Dar prezența Kremlinului are și alte manifestări. Din punct de vedere financiar, VKontake, compania care l-a lansat, este proprietatea diferitelor structuri rusești, printre care companiile de stat Gazprom și Rostec. În plus, directorul său general, Vladimir Kirienko, este fiul lui Serghei Kirienko, șeful adjunct al administrației prezidențiale și omul de încredere al lui Vladimir Putin.

„O nesiguranță intenționată”

Apoi, din punct de vedere tehnologic, serverele sale sunt amplasate în Rusia, ceea ce înseamnă că toate informațiile stocate pe acestea pot fi analizate în orice moment de serviciile secrete sau de poliție.

În cele din urmă, nivelul său de securitate este foarte relativ, deoarece, spre deosebire de Whatsapp, nu oferă criptarea de la un capăt la altul a comunicațiilor, care asigură că numai interlocutorii de ambele părți ale schimbului pot citi mesajele.

Revista Forbes a solicitat unui expert în securitate să analizeze funcționarea MAX. Concluzia muncii sale este fără echivoc: „MAX nu este deloc sigur. Nu există criptare, cu excepția cazului în care este foarte bine ascunsă, dar mă îndoiesc. Nesiguranța sa este intenționată, servește unui scop: supravegherea utilizatorilor săi.”

Așadar, nu este surprinzător să aflăm că aplicația este capabilă să localizeze în timp real și foarte precis, smartphone-ul pe care este instalată.

Element cheie al unei închisori virtuale

Într-un articol din Times, un jurnalist rus opozant al regimului lui Vladimir Putin consideră chiar că MAX este un element cheie în construirea unui „gulag digital”. El a prognozat că MAX „va fi un spațiu steril în care autoritățile au control absolut asupra timpului liber, motivațiilor și gândurilor cetățenilor”.

Într-o țară în care este deja interzis să partajezi sau chiar să „apreciezi” conținutul online interzis de Kremlin, sau în care peste 420.000 de site-uri au fost blocate în 2024, libertatea digitală pare șubredă.

După ce a ignorat mult timp internetul, pe care îl considera în 2010 ca fiind compus „50% din porno”, Vladimir a înțeles bine că, dacă „internetul este un proiect al CIA”, așa cum spunea în 2014, acesta poate deveni și instrumentul care îi va consolida controlul asupra unei țări aflate în război și supuse dominației sale de un sfert de secol.

Controlând accesul la internet, creând bule rusești și suverane ca niște închisori, el îi închide pe ruși puțin câte puțin în fiecare zi sub un capac digital de plumb. Arhipelagul gulagului 2.0 se conturează sub ochii noștri.