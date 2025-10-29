O tânără şi un tânăr din Timișoara, cercetaţi după ce au întreţinut relaţii sexuale cu o fată de 14 ani, au filmat momentul şi au postat imaginile pe reţelele de socializare, când fata nu a vrut să repete experienţa
Un tânăr de 24 de ani a fost reţinut pentru pornografie infantilă şi viol, iar o tânără de 21 de ani este şi ea cercetată în dosar, în lipsă. Cei doi au întreţinut relaţii sexuale cu o minoră de 14 ani şi au filmat totul. Când adolescenta a refuzat să mai întreţină relaţii sexuale cu ei, aceştia au publicat imaginile pe reţelele sociale, transmite News.ro.
IPJ Timiş anunţă, miercuri, că, în luna aprilie 2025, un tânăr de 24 de ani şi o tânără de 21 de ani au determinat o fată de 14 ani să întreţină acte de natură sexuală şi ar fi realizat materiale de tip video cu un telefon mobil.
”În luna septembrie 2025, la refuzul persoanei vătămate minore de a întreţine, din nou, acte sexuale, persoanele cercetate ar fi distribuit pe o reţea de socializare materialul pornografic produs anterior”, a transmis IPJ Timiş.
Miercuri, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Timişoara au dispus reţinerea tânărului de 24 de ani, cercetat pentrupornografie infantilă şi viol săvârşit asupra unui minor.
”Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Timiş cu propunere de arestare preventivă a acestuia, pentru 30 de zile. De asemenea, a fost solicitată arestarea în lipsă a celeilalte persoane cercetate, de 21 de ani, care se sustrage de la urmărirea penală”, a mai precizat IPJ Timiş.
