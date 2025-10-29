Administrația Trump a plătit taxele restante către Organizația Mondială a Comerțului, în ciuda atacurilor frecvente la adresa instituției / Decizia, după o perioadă de impas de opt luni

Administrația Trump a plătit peste 25 de milioane de dolari din taxele de membru restante către Organizația Mondială a Comerțului, în ciuda atacurilor frecvente la adresa organismului comercial global, potrivit unor e-mailuri consultate de Financial Times.

Decizia a fost luată la opt luni după ce administrația a anunțat că reține contribuțiile anuale până la finalizarea unei revizuiri a plăților efectuate de SUA către o serie de organizații multilaterale, inclusiv OMC și OCDE.

Pe baza cotei sale din comerțul mondial, SUA trebuia să contribuie cu 11% la bugetul anual al OMC de 205 milioane de franci elvețieni (257 milioane de dolari) în 2024. În raportul anual al OMC din decembrie anul trecut, această sumă era de 23,2 milioane de franci elvețieni, echivalentul a 25,7 milioane de dolari.

SUA au fost supuse așa-numitelor „măsuri administrative” de către OMC în martie, după ce nu și-au plătit contribuțiile pentru 2024, declanșând o serie de măsuri punitive tot mai severe care sunt luate împotriva membrilor care au restanțe.

Vestea plății a fost comunicată indirect angajaților OMC printr-un e-mail, văzut de FT, în care li se informa că SUA nu mai sunt supuse „măsurilor administrative”.

Un oficial al administrației Trump a confirmat plata, dar a refuzat să comenteze mai mult sau să precizeze suma transferată. „Contribuțiile estimate pentru 2024 către OMC au fost plătite”, a declarat oficialul. Secretariatul OMC a refuzat să comenteze.

Chiar luna trecută, Casa Albă a ridiculizat OMC, calificând-o drept „ineficientă” și acuzând-o că ajută și încurajează „înșelăciunile comerciale globale ale Partidului Comunist Chinez”. Ulterior, însă, a retras declarația fără a oferi explicații.

În ciuda faptului că continuă să neutralizeze capacitatea OMC de a aplica regulile comerciale globale prin refuzul de a furniza judecători organismului de apel, principalul său mecanism de aplicare, diplomații au afirmat că SUA continuă să se implice în activitatea tehnică a OMC la nivel administrativ.

Experții în comerț au afirmat că decizia de a-și regla în liniște conturile, deși binevenită, reprezintă o decizie de a se implica într-un mod care avantajează Washingtonul, mai degrabă decât o schimbare radicală de abordare.

„Transferul Washingtonului către OMC nu este un gest de încredere, ci o măsură de supraviețuire. Scopul nu este revigorarea, ci controlul”, a afirmat Simon Evenett, profesor de geopolitică și strategie la școala de afaceri IMD din Lausanne, Elveția.

George Riddell, director general al Goyder, o firmă de consultanță în domeniul comerțului, a adăugat că contribuțiile SUA vor ușura unele dintre constrângerile bugetare imediate ale OMC, care au determinat-o să reducă activitățile și asistența tehnică acordată guvernelor țărilor în curs de dezvoltare.

„Poziția guvernului SUA față de OMC rămâne nuanțată”, a afirmat el, menționând că recentele acorduri comerciale între administrația președintelui Donald Trump și țările din sud-estul Asiei au inclus condiții care le impun să susțină acordurile OMC.

„Cu toate acestea, este puțin probabil ca acest lucru să marcheze un sprijin total pentru OMC, unde discuțiile privind reformarea organizației rămân tensionate înaintea conferinței ministeriale programate pentru martie 2026”, a adăugat Riddell.