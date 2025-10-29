Deputata partidului extremist AUR, Laura Gherasim, vrea să verifice „legalitatea” blocării, suspendării sau ştergerii unor conturi pe rețele sociale / Numai pe TikTok au fost descoperite peste 27.000 de conturi false, angajate în campaniile electorale ale lui Călin Georgescu și AUR

Preşedintă a Comisiei parlamentare pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii, deputata AUR Laura Gherasim a anunţat, miercuri, că a inițiat un demers de verificare a „legalităţii” deciziei de blocare, suspendare sau ştergere a unor conturi de utilizatori pe platformele digitale, inclusiv pe TikTok. Reamintim că fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu (susținut și de AUR), a fost trimis în judecată pentu complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale, dosar în care sunt menționate și conturile false de pe rețele sociale care i-au promovat campania electorală.

Numai pe rețeaua Tik Tok au fost descoperite peste 27.000 de conturi false, angajate în campaniile electorale ale lui Călin Georgescu și AUR.

TikTok anunța că, în 2024, a eliminat șase rețele CIO (operațiuni de influență acoperite) care ținteau utilizatorii săi din România. Una dintre ele – conform rețelei de socializare chineze – era formată din peste 27.000 de conturi, iar de activitatea lor au beneficiat AUR și Călin Georgescu.

Reprezentanta AUR își motivează că demersul invocând „reclamaţii ale cetăţenilor” care cer să le fie respectate drepturile de exprimare. ”Protejarea acestor drepturi este esenţială pentru funcţionarea democratică a societăţii şi implică responsabilitatea autorităţilor de a asigura transparenţa deciziilor şi corectitudinea comunicării publice”, se precizează în comunicatul transmis de Laura Gherasim.

