Dominic Fritz: Cred că vede şi PSD, cu extremiştii de la AUR care nu au niciun fel de soluţii pentru români nu poţi guverna. Coaliţia nu se va rupe, dar va fi în continuare dificil

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Actuala coaliţie de guvernare nu se va rupe, pentru că nu există alternativă, susţine preşedintele USR, Dominic Fritz, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Nu cred că există o alternativă la această coaliţie. Cred că vede şi PSD că cu extremiştii de la AUR, care nu au niciun fel de soluţii pentru români, nu poţi guverna. Dar va fi în continuare dificil şi de aceea fiecare dintre liderii coaliţiei, fiecare dintre politicieni trebuie să se uite la cifre şi să se întrebe: ce pot să fac eu ca să câştigăm din nou încrederea oamenilor, prin faptul că, prin democraţie, prin politică, putem să schimbăm lucrurile în bine”, a declarat Fritz, miercuri, la Antena 1.

Potrivit acestuia, sunt tensiuni în coaliţie şi există o luptă „centimetru cu centimetru” în Guvern pentru măsurile propuse.

„Eu cred că o tensiune de bază trebuie să o recunoaştem în această coaliţie. Este o coaliţie în care sunt şi forţe care îşi doresc mai degrabă păstrarea statu-quo – şi aş merge aşa departe şi aş spune statu-quo pentru privilegiaţi – şi sunt forţe şi părţi în această coaliţie care îşi doresc mai degrabă schimbarea, răsturnarea situaţiei. Şi asta este o continuă tensiune. Şi eu mi-aş dori să fie o coaliţie în care există o viziune comună. Deocamdată, singura viziune pe care o are în comun această coaliţie este faptul că vrem să ţinem România în Europa şi că trebuie să evităm să ajungem în incapacitate de plată, adică de fapt să scoatem castanele din foc, din focul deficitului în care, trebuie să o spun, ne-a băgat guvernul trecut.(…) Este o luptă în fiecare zi să dăm mai multe legi, care reduc din privilegiile în stat, care reduc acolo unde statul s-a umflat prea mult şi unde nu mai livrează rezultate pentru cetăţeni şi unde nu mai aduce schimbare. Asta e exact lupta pe care trebuie să o ducem şi, din păcate, nu există întotdeauna consens pentru aceste lucruri”, a mai spus liderul USR.

Dominic Fritz a precizat că nu există alternativa de a renunţa la măsurile de austeritate, indiferent cât de nepopulare sunt acestea.

„Ceea ce aş vrea totuşi să subliniez, pentru că mi se pare că nu trebuie să uităm prea rapid ce ne-a adus în situaţia asta în care avem un deficit de 10%, au fost nişte decizii profund greşite ale unor politicieni. Au fost unele promisiuni profund mincinoase ale unor politicieni. Parţial, aceiaşi politicieni încă stau la masa deciziilor şi asta e o problemă de încredere, într-adevăr, dar trebuie să recunoaştem că am trăit de prea mulţi ani minciuni. Ni s-au promis bani care nu au existat în realitate, s-au semnat contracte pentru investiţii pe baza unor bani inexistenţi şi acum trebuie să plătim această notă de plată. Deci, este un moment al adevărului care doare. Important este să nu răsturnăm tot jocul democratic acum, să nu ne trezim într-o lume în care ne guvernează nişte unii care, în afară de promisiuni, chiar nu au nimic de oferit şi, în cadrul regulilor, să schimbăm fundamentul de funcţionare al statului. Şi asta înseamnă că trebuie să creăm din nou un stat care funcţionează pentru cetăţeni şi nu pentru propria clasă de privilegiaţi şi de clasă politică”, a declarat Dominic Fritz.