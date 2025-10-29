Dominic Fritz: Este un semnal extrem de prost să începem să vrem să excludem oameni din viaţa politică pentru nişte opinii perfect legitime pe care le-au spus în trecut / Nu cred că există o alternativă la această coaliţie, cred că vede şi PSD

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Liderul USR Dominic Fritz a declarat, miercuri, despre scandalul din coaliţie legat de nominalizarea Oanei Gheorghiu pentru funcţia de vicepremier, că este un semnal extrem de prost să începem să vrem să excludem oameni din viaţa politică pentru nişte opinii perfect legitime pe care le-au spus în trecut, el arătând, despre soarta coaliţiei, că nu crede că există o alternativă la această coaliţie şi ”vede şi PSD asta, cu extremişti de la AUR”, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Oana Gheorghiu a demonstrat tocmai că ştie să adune încrederea oamenilor, energia oamenilor, resursele bune din societate cu ceea ce a făcut de exemplu cu Dăruieşte Viaţa. Şi dacă îmi permiteţi, eu cred că este un semnal extrem de prost pentru toţi cei care cred în libertatea exprimării în această ţară, să începem acum să vrem să excludem oameni din viaţa politică pentru nişte opinii perfect legitime pe care le-au spus în trecut. La fel cum relaţia noastră cu Statele Unite trebuie să fie una de respect, dar nu una de subordonare totală şi de obedienţă anticipativă”, a declarat Dominic Fritz, la Antena 1.

Despre criticile Oanei Gheorghiu la adresa lui Donald Trump, Fritz a spus că ”au fost cuvintele unui cetăţean şi orice cetăţean în această ţară poate în faţă de oricare lider pe această lume, fie din România fie din cea mai puternică ţară, să folosească orice cuvinte vrea el, pentru că asta garantează Constituţia noastră”.

”Oana Gheorghiu nu se duce acolo ca să reprezinte România în relaţia cu Statele Unite ci va avea felia ei, de aceea încă o dată mi se pare nu doar o alegere bună, ci şi un semnal important că totuşi în această ţară încă poţi să spui ce gândeşti”, a precizat Fritz.

”Nu cred că există o alternativă la această coaliţie cred că vede şi PSD că, cu extremişti de la AUR, care nu au niciun fel de soluţii pentru români, nu poţi guverna dar în continuare va fi dificil şi de aceea fiecare dintre liderii coaliţiei, fiecare dintre politicieni trebuie să se uite la aceste cifre şi să se întrebe ce pot să facă ca să câştige din nou încrederea oamenilor”, a mai spus Fritz.