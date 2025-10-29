Rezerva Federală a redus din nou ratele dobânzilor în SUA, în ciuda lipsei de date, întrucât guvernul este în „shutdown”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Rezerva Federală a SUA a continuat reducerea ratelor dobânzilor, întrucât temerile legate de inflație continuă să treacă pe plan secund în fața preocupărilor legate de stagnarea pieței muncii, scrie BBC.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Aceasta s-a întâmplat în ciuda faptului că guvernul SUA este de aproape o lună în „shutdown”, ceea ce a lăsat bancherii centrali „orbi” în ceea ce privește starea pieței muncii, au spus economiștii, din cauza întârzierii datelor oficiale.

Banca centrală americană a anunțat miercuri că va reduce rata dobânzii de referință cu 0,25 puncte procentuale, situând-o într-un interval cuprins între 3,75% și 4%.

Luna trecută, Fed a redus ratele dobânzilor pentru prima dată din decembrie anul trecut. Economiștii se așteptau ca această măsură să declanșeze o serie de reduceri suplimentare, reducând costurile împrumuturilor în întreaga SUA.

Doi membri cu drept de vot din comitetul Fed s-au opus deciziei Fed de miercuri.

Stephen Miran, care este în concediu de la funcția sa de șef al Consiliului Economic al președintelui american Donald Trump, a votat pentru o reducere mai mare, de 0,5 puncte procentuale. Jeffrey Schmid, președintele Băncii Rezervei Federale din Kansas City, a votat pentru menținerea ratelor la același nivel.

Încetinirea ritmului de angajare a determinat Fed să reia ciclul de reducere a ratelor în septembrie. Într-o declarație de politică monetară miercuri, banca centrală a reiterat că „creșterea numărului de locuri de muncă a încetinit în acest an” și că rata șomajului, deși încă scăzută până la sfârșitul verii, a „crescut ușor” în prezent.

Însă închiderea continuă a administrației federale a blocat publicarea raportului oficial lunar privind locurile de muncă pentru luna septembrie, limitând informațiile de care dispun bancherii centrali cu privire la evoluția pieței muncii de la ultima lor reuniune.

Surse alternative, inclusiv date din sectorul privat, au indicat o tendință continuă de încetinire a angajărilor. Economia SUA a pierdut 32.000 de locuri de muncă în septembrie, potrivit datelor firmei de salarizare ADP.

Departamentul Muncii a publicat săptămâna trecută datele privind inflația pentru luna septembrie. Cifra, de 3% față de aceeași perioadă a anului trecut, a fost ușor mai mică decât previziunile economiștilor, consolidând probabilitatea ca factorii de decizie să voteze din nou în favoarea reducerii costurilor de împrumut.

Temerile legate de inflația determinată de tarife au ocupat centrul atenției la începutul acestui an, când Trump a impus tarife drastice asupra multora dintre cei mai mari parteneri comerciali ai țării.

Inflația este încă peste ținta de 2% a Fed. Dar, deși tarifele par să stimuleze unele prețuri de consum, inflația mai moderată decât se aștepta pentru luna septembrie a permis Fed să se concentreze pe stimularea pieței muncii prin scăderea ratelor, au remarcat economiștii.

„Deși inflația rămâne ridicată, factorii de decizie se concentrează puțin mai mult pe riscurile de scădere a mandatului privind ocuparea forței de muncă”, au scris economiștii de la Bank of America într-o notă de cercetare.

Ratele vor scădea și mai mult în acest an?

Cea mai recentă reducere a Fed aduce rata dobânzii de referință la cel mai scăzut nivel din ultimii trei ani.

Wall Street pariază pe o altă reducere de un sfert de punct procentual din partea băncii centrale la ultima sa reuniune din decembrie.

Investitorii au estimat o probabilitate de peste 80% pentru o reducere în decembrie, potrivit CME FedWatch.

Dar multe lucruri se pot schimba până atunci. Fed ar putea primi trei noi rapoarte privind locurile de muncă înainte de ședința din decembrie, care ar putea „schimba semnificativ percepția asupra pieței muncii, în bine sau în rău”, a scris Michael Feroli, economistul șef al JP Morgan pentru SUA, într-o notă.

Powell a fost supus presiunilor din partea președintelui Trump, care i-a cerut în repetate rânduri să scadă rata dobânzii.

Luni, Trump a lansat posibilitatea ca până la sfârșitul acestui an să anunțe un înlocuitor pentru Powell, al cărui mandat se încheie în mai anul viitor.