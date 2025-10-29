Maşina directorului medical Ştefania Szabo, găsită moartă în camera de gardă a SJU Buzău, ridicată pentru cercetări/ Familia sa a cerut ca la necropsie să asiste şi un legist independent/ Ce ar fi descoperit anchetatorii în camera de gardă

Masina directorului medical al SJU Buzău, Ştefania Szabo, găsită moartă, marţi dimineaţă, în camera de gardă a Secţiei Chirurgie, a fost ridicată din curtea spitalului pentru cercetări. Familia medicului a solicitat ca la necropsia care va fi terminată în cursul zilei de miercuri să participe şi un medic legist independent. Potrivit unor surse apropiate anchetei, anchetatorii ar fi găsit în camera de gardă a spitalului seringi si o fiolă de propofol, un anestezic puternic pe care se presupune că medicul şi l-ar fi injectat, transmite News.ro.

Anchetatorii au ridicat, miercuri dimineaţă, din curtea Spitalului Judeţean Buzău, maşina medicului Ştefania Szabo, găsită moartă cu o zi în urmă în camera de gardă a Secţiei Chirurgie, autovehiculul urmând să fie verificat.

Tot miercuri, va fi făcută necropsia, iar la aceasta familia Ştefaniei Szabo a solicitat să fie prezent şi un medic legist independent.

Necropsia urmează să fie terminată în cursul zilei de miercuri, cu excepţia probelor toxicologice, care vor fi trimise la IML, iar rezultatele acestora vor veni peste cateva zile.

