Zbor cu ghinion în prima cursă Brașov – Memmingen / Avionul a…

Avion Wizz Air surprins pe pistă, înainte de decolare.
Aeronavă Wizz Air / Sursa foto: Adrian Ilincescu / G4Media.ro

Zbor cu ghinion în prima cursă Brașov – Memmingen / Avionul a ajuns în România cu o pasăre înfiptă într-o aripă / Echipa tehnică a ajuns la Brașov din București, cu mașina / De la Brașov a fost nevoie de o escală la Budapesta, pentru a schimba echipajul

Peste șase ore au așteptat în aeroport călătorii primului zbor WIZZ Air Brașov – Memmingen pentru a pleca. Aeronava care trebuia să efectueze zborul, duminică, a fost blocată la sol în Brașov, din cauza unei „bird-strike” la decolarea din Memmingen, scrie BizBrașov.

O pasăre a lovit avionul, iar la aterizarea la Brașov, în timpul controlului vizual de rutină, pilotul a identificat o pasăre prinsă într-unul dintre flapsurile aeronavei.

În astfel de cazuri este necesară verificarea tehnică a aeronavei, care poate fi făcută doar de specialiști de la București, având în vedere că Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav nu oferă servicii tehnice la acest moment. Iar tehnicienii de la București vin cu mașina, pe Valea Prahovei.

Drept urmare, decolarea  de la Brașov – care ar fi trebuit să aibă loc la ora  13.45 – a fost amânată pentru ora 19.50.

Aceasta este prima cursă Brașov-Memmingen din istoria de doi ani și jumătate a Aeroportului Internațional Brașov Ghimbav.

Aproape 230 de pasageri au așteptat în aeroport ca aeronava să fie verificată, pentru a efectua cursa spre Memmingen.

Ghinionul nu s-a oprit însă aici.

Aeronava nu a ajuns direct la Memmingen, ci s-a oprit la Budapesta, cel mai probabil pentru a schimba echipajul de zbor, spun surse din domeniul aviației, pentru G4Media.

”Avionul a plecat la ora 19:55 de la Brașov la Budapesta și apoi la Memmingen, probabil pentru a schimba echipajul la Budapesta. Acolo, aeronava a stat alte 55 de minute„.

De marți, 28 octombrie, vor fi zboruri de la Brașov și spre Milano, de două ori pe săptămână, marțea și sâmbăta.

Deocamdată, de la și spre Brașov sunt zboruri de linie către/dinspre: Londra-Luton, Dortmund, Budapesta, Napoli, Memmingen și Nürnberg.

În ianuarie, va fi inaugurat zborul spre Roma, iar în martie, cel spre Katowice (Polonia) – toate operate de compania maghiară low cost Wizz Air.

