Ședință extraordinară de Guvern la ora 16.00, pentru modificarea Ordonanţei 52, care a provocat scandal în coaliţie

Guvernul se reuneşte luni, de la ora 16.00, în şedinţă extraordinară, pentru modificarea Ordonanţei 52, care a provocat scandal în coaliţie. PSD acuzase că, prin prevederile Ordonanţei, se blochează întreaga activitate a autorităţilor locale, transmite News.ro.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, anunţa la începutul lunii octombrie că a trecut prin Guvern o Ordonanţă cu foarte multe lucruri citite pe bandă, care trebuie reparate, altfel vom ajunge la blocaje în administraţia locală.

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, preşedinte al Asociaţiei Municipiilor din România, a precizat la rândul ei că prin măsurile prevăzute în Ordonoanţă nu vor putea face deszăpezire, vor fi în imposibilitatea de a pregăti drumurile pentru iarnă, dar sunt şi alte aberaţii, precum interzicerea studiilor de fezabilitate şi expertizelor, riscul fiind să nu mai poată accesa fonduri europene.

”În şedinţa de guvern, premierul a precizat că se intenţionează modificarea acestei ordonanţe în viitoarea şedinţă de guvern. Nu am detalii despre conţinut. Tocmai asta era. Ideea era să se facă o reevaluare din partea tuturor celor care consideră că sunt necesare modificări”, declara purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.