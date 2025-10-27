G4Media.ro
Ședință extraordinară de Guvern la ora 16.00, pentru modificarea Ordonanţei 52, care…

Bolojan intalnire delegatie Australia
sursa foto: Guvernul României/Facebook

Ședință extraordinară de Guvern la ora 16.00, pentru modificarea Ordonanţei 52, care a provocat scandal în coaliţie

Articole27 Oct • 1.591 vizualizări 1 comentariu

Guvernul se reuneşte luni, de la ora 16.00, în şedinţă extraordinară, pentru modificarea Ordonanţei 52, care a provocat scandal în coaliţie. PSD acuzase că, prin prevederile Ordonanţei, se blochează întreaga activitate a autorităţilor locale, transmite News.ro.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, anunţa la începutul lunii octombrie că a trecut prin Guvern o Ordonanţă cu foarte multe lucruri citite pe bandă, care trebuie reparate, altfel vom ajunge la blocaje în administraţia locală.

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, preşedinte al Asociaţiei Municipiilor din România, a precizat la rândul ei că prin măsurile prevăzute în Ordonoanţă nu vor putea face deszăpezire, vor fi în imposibilitatea de a pregăti drumurile pentru iarnă, dar sunt şi alte aberaţii, precum interzicerea studiilor de fezabilitate şi expertizelor, riscul fiind să nu mai poată accesa fonduri europene.

”În şedinţa de guvern, premierul a precizat că se intenţionează modificarea acestei ordonanţe în viitoarea şedinţă de guvern. Nu am detalii despre conţinut. Tocmai asta era. Ideea era să se facă o reevaluare din partea tuturor celor care consideră că sunt necesare modificări”, declara purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

  1. Dacă Bolojan acceptă ce zice Grindeanu, cel care-i vâra râma în ac lui Dragnea, „… să se revizuiască, primesc! Dar să nu se schimbe nimica…”, înseamnă că i-a învins și pe ăștia sistemu ca pe E Constantinescu.
    Nu deranjează tâlharii care jefuiesc averea publică.

    Dar măcar E Constantinescu a dus un mandat în care România a făcut niște pași spre Occident. Livache, urmașii lui pesediști și haurul lor sunt orientați mai mult spre Kremlin.

