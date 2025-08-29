ULTIMA ORĂ Ședință de Guvern la ora 16.00 / Vineri dimineață s-a reunit Consiliul Național Tripartit pe proiectele din Pachetul doi de măsuri, în prezența premierului Bolojan / Sindicatele au plecat nemulțumite. Profesorii au anunțat proteste
Guvernul se va reuni în ședință vineri, de la ora 16.00, a anunțat Biroul de presă al Guvernului.
În cursul dimineții, Consiliul Național Tripartit s-a reunit pentru a discuta proiectele din Pachetul doi de măsuri, în prezența premierului Ilie Bolojan.
Sindicatele au plecat nemulțumite de la discuții, iar liderii confederațiilor din învățământ au anunțat proteste, începând din prima zi a noului an școlar.
- Citește și Apel lansat de peste 300 de profesori, scriitori, regizori, actori, artiști care cer Guvernului Bolojan să retragă pachetul de austeritate impus școlii: Educația nu este o povară bugetară, ci condiția dezvoltării unei țări civilizate
Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică, joi seara, noul pachet de măsuri fiscale, care indică cum cresc impozitele pe locuință, mașină, capitalul social la firme, dar și alte măsuri pentru a aduce bani la buget. Detalii pe Economedia.
