ULTIMA ORĂ Ședință de Guvern la ora 16.00 / Vineri dimineață s-a reunit Consiliul Național Tripartit pe proiectele din Pachetul doi de măsuri, în prezența premierului Bolojan / Sindicatele au plecat nemulțumite. Profesorii au anunțat proteste

Guvernul se va reuni în ședință vineri, de la ora 16.00, a anunțat Biroul de presă al Guvernului.

În cursul dimineții, Consiliul Național Tripartit s-a reunit pentru a discuta proiectele din Pachetul doi de măsuri, în prezența premierului Ilie Bolojan.

Sindicatele au plecat nemulțumite de la discuții, iar liderii confederațiilor din învățământ au anunțat proteste, începând din prima zi a noului an școlar.

Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică, joi seara, noul pachet de măsuri fiscale, care indică cum cresc impozitele pe locuință, mașină, capitalul social la firme, dar și alte măsuri pentru a aduce bani la buget. Detalii pe Economedia.